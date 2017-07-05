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"Морской яд" против кораблей

07.07.2017 Warspot 118 0
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Военно-морские силы Великобритании и Франции вооружатся противокорабельными ракетами нового поколения. Вчера, 4 июля, пресс-служба компании MBDA сообщила о том, что на испытательном полигоне, расположенном на французском острове Леван в Средиземном море, состоялись первые испытания ракеты Sea Venom.

"Испытание ракеты было полным успехом, и это прекрасный момент для компании и всех тех, кто участвует в проекте. Когда ракета поступит в эксплуатацию, она обеспечит значительное увеличение возможностей для вооруженных сил Франции и Великобритании", – заявил Фрэнк Бастарт, руководитель программы Sea Venom в компании MBDA.

Первый пуск ракеты Sea Venom. Источник: mbda-systems.com

Sea Venom (англ. – "морской яд") представляет собой дозвуковую противокорабельную ракету "стокилограммового класса", рассчитанную на пуск с вертолетов. Благодаря наличию боеголовки с инфракрасной системой наведения она может использоваться для уничтожения различных типов надводных и наземных целей. Разработчики указывают, что несмотря на сравнительно малые габариты, ракета Sea Venom может эффективно поражать корабли прибрежной зоны.

Разработка ракеты была заказана в 2014 году и финансировалась военными ведомствами Великобритании и Франции в соотношении 50/50. На вооружении военно-морских сил Sea Venom должны будут заменить сразу два типа противокорабельных ракет – британские Sea Skua и французские AS15TT.

Ракета Sea Venom имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 110 кг и "высокую дозвуковую скорость" полета. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 км. В Великобритании новую ракету планируют использовать на вертолетах типа AW159 Wildcat, во Франции – на перспективных вертолетах, которые будут закуплены в рамках программы Helicopt?re Interarm?es L?ger (HIL).
05.07.2017
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Страны
Великобритания
Франция
Компании
Leonardo
Минoбороны РФ

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