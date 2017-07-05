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На учениях под Псковом опробовали новейшую машину обеспечения видеосвязи

07.07.2017 РИА Новости 117 0
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Тигр
Бронеавтомобиль "Тигр" на сборочном участке АО "Щегловский вал"
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

КИСЛОВО (Псковская область), 5 июл - РИА Новости. Новейшую машину управления, обеспечивающую защищенную видеосвязь между командующим Воздушно-десантными войсками с командирами подразделений на поле боя, впервые применили на учениях в Псковской области, сообщил журналистам в среду начальник штаба ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"Новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", позволяющая обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя, впервые применена в ходе активной фазы учения ВДВ в Псковской области", - сказал Игнатов.

Он отметил, что машина поступила в войска в июне.

"Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении", - пояснил Игнатов.

По его словам, автоматизированные рабочие места в машине дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений - оперативно передавать боевые донесения.

В данных учениях задействованы Ульяновское, Ивановское и Псковское соединения ВДВ. Десантники совершили перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, провели десантирование из самолетов личного состава и техники, захватили аэродромы и объекты условного противника. Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.

Особенность учений - проведение десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
ГАЗ-2330 Тигр
Компании
Минoбороны РФ

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