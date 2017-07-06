Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по ВТС



В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.

Источник: Пресс-служба Президента России В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.Источник: Пресс-служба Президента России

ЦАМТО, 6 июля. Президент России Владимир Путин 6 июля провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами сегодня проводим очередное заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. И прежде, чем перейдем к повестке дня, хотел бы остановиться на событии или, точнее, хотел бы вернуться к событию, которое имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме.

Как вы знаете, 28 июня в Кремле состоялся торжественный прием в честь выпускников военных учебных заведений, завершивших обучение с отличием. Это, без преувеличения, опора Вооруженных Сил, профессионалы с высоким уровнем подготовки и самыми передовыми знаниями в военной области.

Отмечу также, что в этом году в вузах России завершили обучение свыше тысячи военнослужащих из тридцати стран мира. Сегодня в вузах Минобороны получают знания около восьми тысяч зарубежных специалистов. Из них примерно треть – военнослужащие государств-членов ОДКБ.

Мировой оружейный рынок предъявляет растущий спрос на квалифицированных специалистов в области военного дела. В этой связи подготовка военных кадров, обучение обращению именно с российским оружием, с техникой, наращивание экспорта образовательных услуг в военной сфере должны оставаться важнейшим элементом всей системы военно-технического сотрудничества.

Далее. Очевидно, что конкуренция на мировых рынках вооружений усиливается, вы это чувствуете лучше, чем кто-либо другой, и одним из ключевых критериев выбора для потенциальных заказчиков служит эффективность реального боевого применения техники. Отмечу, что российское оружие демонстрирует надежность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии, мы с вами об этом уже говорили. Нужно внимательно анализировать этот боевой опыт и для модернизации существующих систем, и для разработки перспективных видов продукции военного назначения.

Вместе с тем, нужно совершенствовать и саму систему ВТС. Для этого в отечественном оборонно-промышленном комплексе проведены масштабные структурные изменения. В интересах кооперации, обновления производств и повышения финансовой устойчивости под единое начало были собраны ключевые холдинги ОПК.

При этом ряд ведущих объединений получил право внешнеторговой деятельности, что существенно повышает их самостоятельность в переговорах и оперативность контрактной работы. Кроме того, этот шаг должен сделать более удобным взаимодействие по линии ВТС и для иностранных заказчиков. Имею в виду возможность напрямую договориться с производителем вооружений, работать по всему спектру сотрудничества от маркетинга до обслуживания и ремонта поставляемой техники. Словом, созданы условия для более эффективного взаимодействия российских субъектов ВТС с иностранными партнерами для дальнейшего инновационного развития отечественной промышленности.

Подчеркну, что оборонные предприятия, получившие право на внешнеторговую деятельность берут на себя всю ответственность за качество продукции и соблюдение контрактных условий зарубежных поставок. Правда, и наша Комиссия, и соответствующие структуры все-таки должны за этим присматривать, смотреть, как это работает, как это осуществляется на практике. Важно не допускать сбоев в работе нового механизма и внимательно отслеживать соответствующую практику.

Что касается применения наших вооружений, я уже говорил, в том числе в борьбе с террористами в Сирийской Арабской Республике, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем – Х-101. Применение этой ракеты показало очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности, с приличной дальностью – 4,5 тыс. км. Вооружение такого уровня, такого класса и должно быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и наших промышленных предприятий оборонного комплекса.

Мы с вами, конечно, всегда при принятии решений о поставке вооружений на внешние рынки исходим из складывающейся международной обстановки, из ситуации, которая складывается в различных регионах мира, с тем чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов, а наоборот, были бы использованы для сдерживания развития конфликтов и для их купирования, желательно на начальных стадиях.

Давайте поговорим на все эти темы".<…>