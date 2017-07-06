Владимир Путин: ракета X-101 показала в Сирии высокую степень надежности



Путин В.В.

Источник: Пресс-служба Президента России Путин В.В.Источник: Пресс-служба Президента России

ЦАМТО, 6 июля. Ракета Х-101, примененная в Сирии, показала высокую степень надежности. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин.

По информации Минобороны России, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетев с аэродрома Энгельс (Саратовская область), в среду нанесли удар ракетами Х-101 по объектам боевиков "Исламского государства" на границе сирийских провинций Хама и Хомс, напоминает агентство.

"Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами Сирийской Арабской Республики, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов-разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101. Эта ракета показала очень высокую степень надежности", – сказал В.Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Как отметил В.Путин, "это действительно самое современное оружие, высокоточное, большой мощности, с приличной дальностью – 4,5 тыс. км".

"Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и наших предприятий оборонного комплекса", – подчеркнул президент.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4,5 тыс. км. Ракеты могут снаряжаться ядерной боевой частью, передает "РИА Новости".