Путин заявил о важности подготовки квалифицированных военных кадров
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. 6 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
НОВО-ОГАРЕВО, 6 июл - РИА Новости. Подготовка квалифицированных военных кадров должна занимать значительное место в системе военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил президент РФ Владимир Путин.
Как отметил Путин на заседании комиссии по ВТС, в этом году в вузах России разрешили обучение свыше тысячи военнослужащих из 30 стран мира, на сегодняшний день в вузах Минобороны получают образование около 8 тысяч зарубежных специалистов, из них примерно треть - граждане государств-членов ОДКБ.
"Мировой оружейный рынок предъявляет растущий спрос на квалифицированных специалистов в области военного дела. В этой связи подготовка военных кадров, обучение обращению именно с российским оружием, техникой, наращивание экспорта образовательных услуг в военной сфере должны оставаться важнейшим элементом всей системы военно-технического сотрудничества", - сказал президент РФ.
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06.07.2017
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