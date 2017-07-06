Источник: Озеров уходит с поста председателя комитета СФ по обороне



Виктор Озеров

Источник: gazeta19.ru Виктор ОзеровИсточник: gazeta19.ru

Парламентарий написал заявление по собственному желанию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление об уходе с этого поста. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, Озеров написал заявление по собственному желанию.

Он возглавляет комитет с 2001 года.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что главком ВКС Виктор Бондарев может возглавить комитет СФ по обороне и безопасности. Вместе с тем в конце июня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что пока ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать Бондарева в Совет Федерации.