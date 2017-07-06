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США подписали соглашение о поставке в Польшу систем ПВО Patriot

07.07.2017 Lenta.ru 96 0
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Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot во время совместных учений с польскими военными
Источник: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Министерство национальной обороны Польши и Министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Об этом в четверг, 6 июля, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, передает РИА Новости.

Документ был подписан в Варшаве во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Ракетные комплексы будут поставлены в страну до 2022 года.

Ранее польское оборонное ведомство сообщило, что республика намерена подписать контракт на покупку Patriot до конца текущего года. На эту сделку предполагалось потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов), купив восемь батарей Patriot, оборудованных новейшей системой управления огнем.

В июле 2016 года замминистра обороны страны Бартош Ковнацкий заявил, что Польша потратит на новое вооружение 83 миллиарда злотых (21 миллиард долларов). По его словам, 10 миллиардов долларов планируется направить на закупки зенитных ракетных систем средней дальности и систем тактической ПРО. Еще более 5 миллиардов пойдут на системы ПВО ближнего рубежа.

В 2013 году правительство Польши объявило о намерении потратить 33,6 миллиарда евро на создание собственной системы противоракетной обороны.
06.07.2017
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Страны
Польша
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