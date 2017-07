Новости программы строительства подводных лодок типа Scorp

Подводная лодка класса Scorpene ВМС Индии в доке верфи компании Mazgaon Docks Limited (MDL)

Как пишет Michel Cabirol в статье "Sous-marins Scorpène: et si l'Inde se laissait à nouveau séduire", опубликованной газетой "La Tribune", концерну Naval Group (бывший DCNS) удалось локализовать шесть проданных в Индию в 2005 году подводных лодок типа Scorpène на уровне 30%. Совместно со своим индийским партнером французская компания нацелилась на получение заказа на три новые подводные лодки Scorpène в модернизированном варианте и водоизмещением 2800 тонн. Остается убедить министерство обороны.

Премьер-министр Индии обратился с вопросом к Naval Group на предмет того, что было сделано в рамках программы "Make in India", которую уже три года продвигает Нарендра Моди. Naval Group в 205 году подписала крупное соглашение о передаче технологий индийской верфи Mazagon Dock Ltd (MDL) в рамках контракта на продажу шести подводных лодок Scorpène на сумму 3 млрд евро. Naval Group стала пионером в реализации программы "Make in India", причем ей удалось "индианизировать" примерно 30% от общего объема работ по строительству подводных лодок для Индии.

Если не случится ничего сверхординарного, первая "индианизированная" подводная лодка будет передана индийскому флоту этим летом (в августе или сентябре), хотя изначально этот срок был запланирован на 2012 год. Затем флот будет получать новые лодки каждые девять месяцев. Последняя лодка должна быть передана флоту в конце 2019-начале 2020 гг., и она возможно будет оснащена воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), разработанной Организацией оборонных исследований Индии (DRDO). В рамках заключенного контракта Naval Group отвечает за проект, а также технические характеристики двух первых подводных лодок Kalvari и Khanderi (скорость, глубина погружения, уровень шумности), а MDL несет ответственность за строительство шести корпусов.

Первые шесть лодок типа Scorpène (подводным водоизмещением 1775 тонн) строятся на судоверфи MDL в Бомбее. В рамках сотрудничества двух холдингов, индийская судоверфь разработала уникальные компетенции, которые ей позволяют вести строительство неатомных подводных лодок. Причем по ходу реализации программы они улучшались. Хотя на первой лодке (Kalvari) в ходе строительство было выявлено 165 рекламаций, на шестом корпусе, который имеет готовность 50%, их всего лишь 14.

Но MDL прошла большой путь с 2006 года, когда у компании не существовало многих производств, а оставшиеся относились к "временам Адама". Это отчасти объясняет пятилетнюю задержку в строительстве лодок типа Scorpène для Индии. Все точно так же, как было в случае утраты MDL компетенций, полученных в ходе строительства подводных лодок проекта 209 Shalki и Shankul, переданных флоту в 1992 и 1994 гг. Причем Нью-Дели хотел строить все шесть лодок, включая головную, в Индии. Наконец, очень сложные и долгие переговоры, проведенные в 2007-2009 гг., касались закупки оборудования и двигателей для ПЛ на сумму 700 млн евро, так же привели к потере двух лет.

Французский холдинг смог с великим терпением обучил индийцев строительству подводных лодок Scorpène. Например, их обучили формировать прочные корпуса ПЛ и варить сталь толщиной несколько сантиметров. В общей сложности было подготовлено 124 сварщика, из которых 48 полностью освоили эту профессию. Причем сборка прочных корпусов была окончена уже очень давно. Осталось провести еще некоторые работы по сборке секций подводных лодок. Причем MDL продолжает совершенствовать навыки сварщиков в ожидании получения нового заказа на строительство ПЛ.

В ожидании начала реализации программы P75 I (на строительство шести ПЛ), ВМС Индии до марта этого года планировали закупить еще три дополнительные подводные лодки типа Scorpène, но в новой модификации. И все это без тендера. Об этом рассказал в ходе встречи с международными СМИ ответственный за подводное судостроение в MDL капитан Раджив Латх. Но недавнее ускорение темпов реализации программы P75I вызвало шевеление, по крайней мере со стороны индийских моряков, которые так давно мечтают об этом проекте (с 2007 года). По словам Латха, новый контракт последует в ближайшее время, может быть, в течение нескольких месяцев. В конце 2016 года MDL передало свои предложения министерству обороны относительно продажи дополнительных подводных лодок увеличенного водоизмещения.

По образу шести первых Scorpène, эти три лодки также будут строиться государственной верфью в Мумбаи. В рамках программы "make in India", столь любимой премьер-министром. К тому же эти лодки будут больше первых шести корпусов, хотя изначально ВМС хотели три лодки, полностью идентичные первым шести. В настоящее время речь идет о ПЛ водоизмещением 2800 тонн и оснащенных крылатыми ракетами.

Этот контракт позволит индийской верфи сохранить компетенции и ноу-хау, приобретенные в ходе строительство первых шести лодок в рамках трансфера технологий от DCNS к MDL. Эти три новые ПЛ будут оснащены ВНЭУ разработки DRDO. Но пока что министерство обороны глухо к этому предложению.

Нью-Дели уже несколько раз говорил о том, что для флота должно быть закуплено 24 подводные лодки в рамках плана по судостроению продолжительностью 30 лет, из которых шесть уже заказаны MDL и его партнеру Naval Group. Впрочем, с учетом программ строительства ПЛ в других странах, министр обороны Манохар Парриккр в конце ноября прошлого года высказал предположение, что Индия должна пересмотреть свою программу и усилить флот большим числом ПЛ, нежели 24.

Он напомнил о тендере в рамках программы Р75(I), который подразумевает закупку шести ПЛ. Программа была инициирована в… 2007 году. Эти лодки должны быть построены при содействии частного сектора (компании Reliance или Larsen & Toubro) в рамках стратегического партнерства. Иностранные партнеры также должны быть выбраны в будущем.