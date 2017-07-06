"Я дружу со всеми и летаю безопасно"

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Минтранс разрешил временно не регистрировать беспилотники

В России с 5 июля начали действовать новые требования к владельцам дронов, согласно которым собственники беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой от 250 г до 30 кг обязаны ставить их на учет. Предполагается, что это будет осуществляться в порядке, установленном правительством, однако соответствующее постановление кабмин еще не принял. Согласно его проекту, права на пользование БПЛА могут лишиться стоящие на учете наркопотребители.

В России вступили в силу новые требования Воздушного кодекса для владельцев малых беспилотников и дронов. С 5 июля все ввезенные в страну или произведенные в ней беспилотные летательные аппараты массой от 250 г до 30 кг должны быть поставлены на учет в порядке, установленном правительством.

Однако этот порядок правительство пока не разработало. Накануне "Российская газета" со ссылкой на Минтранс сообщила, что ведомство подготовило проект постановления кабмина, но он еще не вступил в силу и только готовится к отправке в Минюст.

Пока постановление не вступило в силу, граждане, которые еще не поставили свои беспилотники на учет, не столкнутся ни с какими правовыми последствиями.

Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале раскрытия информации. Согласно документу, для постановки беспилотника на учет его владельцу необходимо указать как данные самого устройства (его вес, номер и страну-изготовителя), так и информацию о себе (для юрлиц - название организации и ИНН, для физлиц - паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты). В документе отмечается, что

собственнику могут отказать в постановке беспилотника на учет и запретить выполнение полетов в случае, если он находится на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере или имеет судимость за хулиганство или терроризм.

Зарегистрировать беспилотник сейчас можно через сайт Федерации авиамодельного спорта или Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, пояснил "РГ" гендиректор ассоциации Глеб Бабинцев. По его словам, сейчас в системе зарегистрированы уже более 4 тысяч беспилотников.

Все беспилотники должны летать на основании разрешения на использование воздушного пространства, которое выдается на основании регистрационного номера устройства, пояснил Бабинцев. Он добавил, что регистрировать необходимо только большие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), маленькие же должны быть просто поставлены на учет.

Воздушные змеи беспилотниками не являются, а вот небольшие авиамодели - это уже БПЛА, которые подпадают под действие закона, объяснил Бабинцев. "Если ваш беспилотник взлетел без номера на борту или крыльях и без разрешения, то за нарушение воздушного пространства могут выписать штраф в 5 тысяч рублей, должное лицо могут наказать на 20 тысяч рублей, а юрлицо - на 300 тысяч рублей", - приводит газета слова гендиректора ассоциации.

Штрафы за нарушение воздушного пространства существовали и до введения новых требований. За соответствующее деяние предполагается административная ответственность по статье 11.4 КоАП (нарушения правил использования воздушного пространства). Как сообщил "Газете.Ru" пилот БПЛА команды Teodolit.ru и Aerokino.com Константин, он стал одним из первых владельцев беспилотников в России, которого оштрафовали за нарушение воздушного пространства.

Ему выписали штраф в размере 3 тысяч рублей за полет квадрокоптера собственной сборки в Красноярске в 2014 году: "Это было рядом с 10-этажным домом, в котором проживал сотрудник Росавиации. Он сделал фотографии меня, моей машины и квадрокоптера и написал заявление в транспортную прокуратуру, основываясь на Воздушном кодексе, согласно которому на БПЛА нельзя летать без разрешения".

"Когда я приехал, мне прямо сказали: ты первый с таким делом, и давай мы на тебе обкатаем выдачу штрафа.

Выписали мне штраф, я отпираться не стал. Пообщались с прокурором, многое выяснили по законам, поняли, что они тупые. Далее меня познакомили с Росавиацией, там - адекватные сотрудники. С тех пор я дружу со всеми и летаю безопасно. Когда нужно летать в аэропортах, для нас перекрывают воздушное пространство, и мы спокойно выполняем полеты", - рассказал он.

По мнению собеседника "Газеты.Ru", новые требования для владельцев БПЛА являются чистой бюрократией. Для того чтобы сделать полеты беспилотников безопасными, нужно выделить для маленьких БПЛА воздушное пространство вдали от аэропортов, например, на высоте до 100 метров, и обязать вертолеты и самолеты не летать ниже 150 метров над землей. "Тогда мы не будем создавать опасность воздушным судам", - отметил Константин.

Беспилотные летательные аппараты часто использует в своих расследованиях Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Как рассказал "Газете.Ru" менеджер по проектам ФБК и глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, особых проблем для фонда в связи с введением новых требований для владельцев БПЛА он не видит. "Мы еще не ставили [наши дроны на учет], но поставим, думаю. Там же уведомительный порядок, и на полеты тоже", - отметил он.

Амалия Затари