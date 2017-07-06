Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Испытания вертолетов Ка-52К планируется завершить до конца 2019 года

07.07.2017 ТАСС 112 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ка-52К
Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

Первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Испытания корабельного вертолета Ка-52К планируется завершить до конца 2019 года, после чего он начнет поставляться Минобороны. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"До конца 2019 года планируется завершить испытания вертолета. Соответственно, первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний", - сказали в холдинге.

В мае "Вертолеты России" сообщали об успешном завершении первого этапа испытаний этого вертолета, проводившегося с конца 2016 по начало 2017 года.

Ранее гендиректор холдинга Андрей Богинский заявлял, что "Вертолеты России" рассчитывают заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ка-52К в 2019 году. В свою очередь генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев сообщал, что испытания Ка-52К планируется провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Камов
Минoбороны РФ
Ростех

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 06:29
  • 2
Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
  • 07.07 03:39
  • 2
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 07.07 02:56
  • 7
Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
  • 07.07 01:41
  • 44
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 06.07 22:44
  • 2
Авиасалон Ле Бурже демонстрирует новые тенденции боевой авиатехники
  • 06.07 22:15
  • 16
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 22:05
  • 1
Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
  • 06.07 21:33
  • 41
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 20:29
  • 82
Тепловое оружие и природа тепла
  • 06.07 19:25
  • 26
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 18:48
  • 16
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 06.07 16:36
  • 2
Бесполетные регионы
  • 06.07 16:11
  • 4
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 06.07 15:13
  • 79
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 11:56
  • 126
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
другие обсуждаемые темы