Укроборонпром испытал партию обновленных САУ



152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" Источник: http://www.soldiering.ru/ Роман Крайнов 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" Источник: http://www.soldiering.ru/ Роман Крайнов

Шепетовский ремонтный завод провел испытания партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в вооруженные силы Украины. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома. По информации пресс-службы концерна, САУ успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.

2С3 "Акация", которая прошла цикл восстановления всех систем, оснащена 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии 17-20 км, в том числе - современными управляемыми снарядами. Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.

В свою очередь 2С1 "Гвоздика" оснащена гаубицей меньшего калибра - 122-мм - с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая "Гвоздика" массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.

Также отмечается, что начиная с 2013 года, Шепетовский ремонтный завод в четыре разаувеличил объемы производства.