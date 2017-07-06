Укроборонпром испытал партию обновленных САУ
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152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" Источник: http://www.soldiering.ru/ Роман Крайнов
Шепетовский ремонтный завод провел испытания партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в вооруженные силы Украины. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома. По информации пресс-службы концерна, САУ успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.
2С3 "Акация", которая прошла цикл восстановления всех систем, оснащена 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии 17-20 км, в том числе - современными управляемыми снарядами. Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.
В свою очередь 2С1 "Гвоздика" оснащена гаубицей меньшего калибра - 122-мм - с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая "Гвоздика" массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.
Также отмечается, что начиная с 2013 года, Шепетовский ремонтный завод в четыре разаувеличил объемы производства.
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06.07.2017
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принадлежат Корреспондент (Украина)
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