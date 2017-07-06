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"Медведи" ударили по ИГИЛ

07.07.2017 ИноСМИ 95 0
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Стратегический турбовинтовой бомбардировщик Ту-95МС
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Стратегические ракетоносцы Ту-95 МС российских ВКС нанесли удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. ред.) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны России. В результате авиаудара уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Самолеты нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров.

Cамолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Операция проводилась под прикрытием истребителей Су-30 и Су-35.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолёт с винтовыми двигателями. Х-101 - новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности.
06.07.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
СПМ-3 Медведь
Су-30
Су-35
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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