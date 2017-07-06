Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
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Анатолий Сердюков
Источник: © Стоян Васев/ТАСС
Совет директоров авиастроителельной компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") избрал своим председателем бывшего министра обороны РФ, индустриального директора авиационного комплекса "Ростеха" Анатолия Сердюкова, говорится в сообщении предприятия.
"Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.
В новый состав совета были избраны гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков, заместитель гендиректора "Вертолетов России" по безопасности Николай Грязнов, управляющий директор "Роствертола" Петр Мотренко, директор по экономике и финансам "Ростеха" Кирилл Федоров и руководитель проектов по корпоративной работе "Ростеха" Гульнара Файзиматова.
Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Роствертол" производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".
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05.07.2017
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Стальнов И.П.
179
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№1
06.07.2017 08:10
Ну всё пи... пришёл нашей вертолётной отрасли, табуретка кроме мебели ни чем другим нормально заниматься не умеет, да и с мебелью есть проблемы. Вот НАМ - НАРОДУ пример как своего поддерживают и толкают на высокие должности. У него на лбу написано - ВОР, но это свой вор пригретый и обласканный, обратите внимание именно ВЫСШЕЙ властью, как сказал сам ввп - НАМ всё известно и без нас ничего не решается.
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Байкал57
170
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№2
06.07.2017 08:29
Вы расскажите про это в г.Арсеньев на "Прогрессе" и Вас в кругу работяги запинают, пока не начнете кричать "Сердюков -Золотко!!!"
А еще про тысячу генералов, жильцов на ул.Тверской в супердорогих квартирах, уволенных благодаря ему, имевших свой бизнес на ГОЗ и десять тысяч прочих энцефалитных клещей с папахами в МО РФ.
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Корректор
2825
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№3
06.07.2017 09:06
Еще одно доказательство, что теперь принцип лояльности выше принципа легитимности. Даже уже забавно. И ведь никого не смущает, что такая расстановка приоритетов, подрывает основы государственного устройства.
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Терентий_410
36
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№4
06.07.2017 10:14
За 15 лет загадочно погибли более 70-ти представителей научной элиты России
http://svpressa.ru/war21/article/160440/
Именно поэтому для восполнения кадрового дефицита в совет
директоров "Росвертола" ввели ценного специалиста - господина
Сердюкова.
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Олег Бахарев
1832
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№5
06.07.2017 10:27
Это явление горизонтального перемещения неадекватных чиновников называется "кадровый застой". У нас в истории уже была такая эпоха, завершившаяся приходом "эффективных младорефоматоров".
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Akula
1410
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№6
06.07.2017 10:50
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №1
Вот НАМ - НАРОДУ пример как своего поддерживают и толкают на высокие должности. У него на лбу написано - ВОР, но это свой вор пригретый и обласканный, обратите внимание именно ВЫСШЕЙ властью, как сказал сам ввп - НАМ всё известно и без нас ничего не решается.дай угадаю, ты ты один из тех обиженных жуликов, которых реформы Сердюкова оставили без кормушки. кормушку у тебя отобрал Сердюков развернув фин потоки из кармана генералов в впк, поэтому у Путина такое доверие к Сердюкову, не смотря на хоровой скулеж жуликов.
Путин судит по делам и хорошо понимал, что разворачивая триллионы из карманов генералов в впк будет лавина тупых обвинений
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