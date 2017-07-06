Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"

Akula 1410

№6 06.07.2017 10:50 Стальнов И.П. сообщ. №1 Цитата, Вот НАМ - НАРОДУ пример как своего поддерживают и толкают на высокие должности. У него на лбу написано - ВОР, но это свой вор пригретый и обласканный, обратите внимание именно ВЫСШЕЙ властью, как сказал сам ввп - НАМ всё известно и без нас ничего не решается. дай угадаю, ты ты один из тех обиженных жуликов, которых реформы Сердюкова оставили без кормушки. кормушку у тебя отобрал Сердюков развернув фин потоки из кармана генералов в впк, поэтому у Путина такое доверие к Сердюкову, не смотря на хоровой скулеж жуликов.

Путин судит по делам и хорошо понимал, что разворачивая триллионы из карманов генералов в впк будет лавина тупых обвинений дай угадаю, ты ты один из тех обиженных жуликов, которых реформы Сердюкова оставили без кормушки. кормушку у тебя отобрал Сердюков развернув фин потоки из кармана генералов в впк, поэтому у Путина такое доверие к Сердюкову, не смотря на хоровой скулеж жуликов.Путин судит по делам и хорошо понимал, что разворачивая триллионы из карманов генералов в впк будет лавина тупых обвинений