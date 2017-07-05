Российскую военную базу в Южной Осетии подняли по тревоге
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Военная база российских военнослужащих около Рокского тоннеля. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российскую военную базу в Южной Осетии подняли по тревоге для проверки боеготовности, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Более двух тысяч военнослужащих и более одной тысячи единиц вооружения и военной техники Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, были подняты по тревоге приказом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в рамках проверки боевой готовности. Военная база получила задачу выдвинуться в указанный район на полигон Дзарцеми в Южной Осетии в составе механизированных колонн", - сказал он.
Отмечается, что по прибытии в назначенный район будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, тактической, специальной, вождению боевых машин. В ходе проверки военные проведут стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия.
Согласно сообщению, внимание на учениях уделяется вопросам профнавыков и совершенствования слаженности военных при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и фортификационном оборудовании позиций.
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05.07.2017
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