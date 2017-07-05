Спутник ГЛОНАСС прекратил работу, превысив срок службы в 1,5 раза
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Николай Тестоедов
Источник: © Станислав Красильников/ТАСC
Спутник для замены вышедшего из строя аппарата будет запущен на орбиту в сентябре
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Космический аппарат системы ГЛОНАСС, проработавший на орбите в полтора раза дольше расчетного срока, выведен из эксплуатации, сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании-разработчика аппарата "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" Николай Тестоедов.
"Он завершил свою работу. Аппарат был запущен 24 декабря 2006 года. Он почти в полтора раза переработал свой срок активного существования. Сейчас он завершил свою работу по исчерпанию ресурса бортовой аппаратуры", - сказал он.
Космический аппарат "Глонасс-М" №715 был выведен из системы для проведения профилактических работ 26 июня, а с 3 июня находится на исследовании главного конструктора системы ГЛОНАСС. Спутник проработал в группировке 126 месяцев при расчетном сроке существования в 84 месяца.
По словам Тестоедова, очередной спутник ГЛОНАСС для замены вышедшего из строя будет запущен на орбиту в сентябре.
"Ориентировочная дата запуска - середина сентября. У нас полностью отработан цикл подготовки к запуску. Цикл очень сжатый и регламентированный", - рассказал он, пояснив, что при оперативной необходимости до конца года может быть осуществлен еще один запуск спутника системы ГЛОНАСС.
Одиночные запуски спутников системы ГЛОНАСС производятся с космодрома Плесецк с помощью ракет-носителей "Союз-2".
В настоящее время в составе группировки ГЛОНАСС насчитывается 27 космических аппаратов, из которых 23 используются по целевому назначению, два находятся на исследовании главного конструктора, один - в орбитальном резерве, еще один аппарат проходит летные испытания. При этом 12 спутников из группировки работают за пределами срока активного существования.
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05.07.2017
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