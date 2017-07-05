Польша о танке нового поколения и российской угрозе



Заместитель министра обороны Польши Томаш Сатковски

Источник: фото Telewizja Republika Заместитель министра обороны Польши Томаш СатковскиИсточник: фото Telewizja Republika

После вторжения России на территорию Украины в 2014 году восточные страны НАТО стали уделять больше внимания своей обороне, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (4 июля).

В частности, Польша объявила о планах увеличения военных расходов с 2% ВВП сегодня до 2,5% к 2030 году, заявил заместитель министра обороны этой страны Томаш Сатковски (Tomasz Szatkowski). Польша продолжает реализацию программ по закупке систем ПРО, высокоточных боеприпасов, самоходной артиллерии и ракет. Сатковски также сообщил, что Варшава думает о танке нового поколения как о возможном совместном проекте с европейскими союзниками по НАТО. По его словам, данный проект, если он начнет реализовываться, должен быть сбалансированным и учитывать все возможности для промышленного сотрудничества.

Польша уделят большое внимание развитию потенциала своей ударной и транспортной вертолетной авиации, беспилотных систем, где также во главу угла ставится широкая вовлеченность польской оборонной промышленности.

На вопрос издания Defense News, считает ли он достаточным количество американских войск на восточном фланге НАТО для предотвращения российской агрессии, Сватковски заявил, что это присутствие достаточно для послания согнала Москве, но недостаточно "для количественного баланса". ПО его мнению, по-прежнему наблюдается дисбаланс сил альянса на восточных рубежах. Когда Путин пришел к власти в 2000 году Россия начала увеличивать военные расходы. 10 лет назад началась крупномасштабное перевооружение российских войск, хотя и не обошлось без издержек и задержек. Сейчас эта страна готовится провести крупные учения "Запад", которые "иногда создают условия для агрессивных действий". Мы контролируем ситуацию вместе с союзниками, заявил Сатковски.

На вопрос, улучшатся ли отношения с Россией в ближайшие годы, польский замминистра обороны ответил, что на это очень мало шансов. Экспансионизм всегда был частью российской политики на протяжении веков, он также служит способом решения некоторых внутренних проблем, и мы это хорошо знаем, заявил польский чиновник.