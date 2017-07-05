Запуски ракет во время совместных учений США и Южной Кореи



Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи

США и Южная Корея провели совместные учения, в рамках которых были задействованы ракеты "земля-земля" американских сухопутных войск и баллистические ракеты малой дальности южнокорейской армии.

Американские военные отметили, что в ходе учений "была продемонстрирована способность удалить угрозы врага нанесением точных ударов".

Маневры прошли в ответ на испытательный пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".