Запуски ракет во время совместных учений США и Южной Кореи
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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи
США и Южная Корея провели совместные учения, в рамках которых были задействованы ракеты "земля-земля" американских сухопутных войск и баллистические ракеты малой дальности южнокорейской армии.
Американские военные отметили, что в ходе учений "была продемонстрирована способность удалить угрозы врага нанесением точных ударов".
Маневры прошли в ответ на испытательный пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".
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05.07.2017
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