Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ПКР "Си Веном" впервые запущена с вертолета

06.07.2017 Военный паритет 161 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуск ПКР Sea Venom с борта вертолета Dauphin
Пуск ПКР Sea Venom с борта вертолета Dauphin
Источник: фото MBDA

Компания MBDA провела первое летное испытание ПКР воздушного базирования Sea Venom с борта вертолета Dauphin (принадлежит Франции), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (4 июля).

Ракета предназначена для замены Sea Skua и AS15TT. Компания отмечает, что тест завершился полным успехом, новая ПКР "класса 100 кг" значительно нарастит боевой потенциал вооруженных сил Франции и Великобритании (во Франции имеет индекс ANL).

Работы по проекту Sea Venom/ANL начались в 2014 году, вклад обеих стран - Великобритании и Франции - был основан на паритетных началах (50 на 50). Британцы планируют оснастить новой ракетой вертолеты AW159 Wildcat, французы - новые Lger.

"Уайлдкэты" будут иметь на вооружении более тяжелые Sea Venom (раннее обозначение FASGW (Heavy) - вертолет может нести четыре ракеты) и меньшие по размеру и массе Martlet (до 20 ракет). "Си Веном" рассчитана на уничтожение кораблей водоизмещением до 1000 т, "Мартлет" - поражение катеров и лодок. Обе ракеты должны поступить на вооружение (первоначальная боевая готовность) в октябре 2020 года.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Франция
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 10:50
  • 6
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 10:03
  • 5
Служу квадратному сугробу
  • 06.07 09:31
  • 77
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 08:51
  • 3
Инженеры ручной работы
  • 06.07 08:40
  • 1
Бесполетные регионы
  • 06.07 08:33
  • 19
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 07:25
  • 40
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 06:43
  • 11
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 05.07 22:38
  • 5152
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.07 22:35
  • 12
Эрдоган анонсировал постройку Турцией авианосца
  • 05.07 22:06
  • 40
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 05.07 21:34
  • 6
Россия приняла меры защиты во время пуска ракеты КНДР, заявил Клинцевич
  • 05.07 20:23
  • 4
"Уралвагонзавод" раскрыл потенциального заказчика новых танков Т-90МС
  • 05.07 18:52
  • 4
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 05.07 18:31
  • 6
Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
другие обсуждаемые темы