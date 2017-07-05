ПКР "Си Веном" впервые запущена с вертолета



Пуск ПКР Sea Venom с борта вертолета Dauphin

Источник: фото MBDA Пуск ПКР Sea Venom с борта вертолета DauphinИсточник: фото MBDA

Компания MBDA провела первое летное испытание ПКР воздушного базирования Sea Venom с борта вертолета Dauphin (принадлежит Франции), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (4 июля).

Ракета предназначена для замены Sea Skua и AS15TT. Компания отмечает, что тест завершился полным успехом, новая ПКР "класса 100 кг" значительно нарастит боевой потенциал вооруженных сил Франции и Великобритании (во Франции имеет индекс ANL).

Работы по проекту Sea Venom/ANL начались в 2014 году, вклад обеих стран - Великобритании и Франции - был основан на паритетных началах (50 на 50). Британцы планируют оснастить новой ракетой вертолеты AW159 Wildcat, французы - новые Lger.

"Уайлдкэты" будут иметь на вооружении более тяжелые Sea Venom (раннее обозначение FASGW (Heavy) - вертолет может нести четыре ракеты) и меньшие по размеру и массе Martlet (до 20 ракет). "Си Веном" рассчитана на уничтожение кораблей водоизмещением до 1000 т, "Мартлет" - поражение катеров и лодок. Обе ракеты должны поступить на вооружение (первоначальная боевая готовность) в октябре 2020 года.