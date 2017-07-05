"Рособоронэкспорт" продолжает ВТС с Ираном, не нарушая санкции
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Стенд "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 5 июля. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) РФ и Ирана продолжается в части послепродажного обслуживания, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Иран находится под санкциями, и мы выполняем соответствующие международные обязательства. В то же время, у нас продолжаются работы в рамках послепродажного обслуживания поставленной ранее техники. Это не запрещено", – сказал А.Михеев.
По его словам, также проводятся консультации, встречи на выставках. "Идет обмен делегациями, они постоянно нас приглашают на свои конференции, промышленные выставки", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.
В интервью "РИА Новости" А.Михеев также сообщил, что Россия пока не ведет переговоры по поставке в Афганистан еще одной партии вертолетов Ми-17В5, речь идет только о послепродажном обслуживании ранее поставленной техники.
Ранее Россия поставила в Афганистан 63 вертолета Ми-17В5, за которые заплатил Пентагон, напоминает агентство.
"Речь о продаже дополнительной партии пока не идет. Речь идет только о поддержании в исправности парка вертолетов российского производства, обеспечения поставок запчастей", – сказал А.Михеев.
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05.07.2017
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