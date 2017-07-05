"Рособоронэкспорт" продолжает ВТС с Ираном, не нарушая санкции



Стенд "Рособоронэкспорта"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Рособоронэкспорта"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 5 июля. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) РФ и Ирана продолжается в части послепродажного обслуживания, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Иран находится под санкциями, и мы выполняем соответствующие международные обязательства. В то же время, у нас продолжаются работы в рамках послепродажного обслуживания поставленной ранее техники. Это не запрещено", – сказал А.Михеев.

По его словам, также проводятся консультации, встречи на выставках. "Идет обмен делегациями, они постоянно нас приглашают на свои конференции, промышленные выставки", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

В интервью "РИА Новости" А.Михеев также сообщил, что Россия пока не ведет переговоры по поставке в Афганистан еще одной партии вертолетов Ми-17В5, речь идет только о послепродажном обслуживании ранее поставленной техники.

Ранее Россия поставила в Афганистан 63 вертолета Ми-17В5, за которые заплатил Пентагон, напоминает агентство.

"Речь о продаже дополнительной партии пока не идет. Речь идет только о поддержании в исправности парка вертолетов российского производства, обеспечения поставок запчастей", – сказал А.Михеев.