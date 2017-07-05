Россия и Индия планируют подписать контракт по ЗРС С-400 в этом году



Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 5 июля. Россия и Индия стремятся подписать контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в этом году, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в октябре 2016 года, напоминает агентство.

"Мы проводим сейчас консультации. В апреле мы провели презентацию С-400 для индийских специалистов. То есть идет целенаправленная работа для подготовки индийской стороны к контрактным переговорам. Прорабатывается вся программа в рамках технических требований индийской стороны. Постараемся подписать в этом году", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

Ожидается, что поставки систем Индии начнутся через два-три года после подписания контракта.

В настоящее время контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Индии, ведутся также с Турцией, отмечает агентство.