Служу квадратному сугробу



Военнослужащие ВС РФ

Источник: ТАСС/Дмитрий Феоктистов Военнослужащие ВС РФИсточник: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Существующая система информирования начальства опасна даже в мирное время

Очковтирательство – старинная русская забава, возникшая, видимо, куда раньше "потемкинских деревень". В докладах и отчетах ложь может выражаться в виде не только обмана, искажения реальных данных, но и умалчивания. Почему это происходит?

По идее доклады подчиненных информируют руководителей о фактических результатах деятельности. Другое дело, что в России отчетность сама по себе превращается в главный вид деятельности чиновника, по сравнению с которой меркнет все остальное. В армейской среде очковтирательство еще более опасно, чем в гражданской жизни, поскольку напрямую угрожает жизни людей и безопасности государства. Лозунг "Главное – не сделать, главное – отчитаться!" не столь безобиден.

“Если спели плохо, остальное уже неважно. Поэтому и делают командиры упор на внешнем виде да строевом смотре”

Скажем, командир полка в докладе указывает, что вся имеющаяся в наличии техника является полностью исправной, укомплектованной и боеготовой. Старший начальник принимает решение, что выделять денежные средства на ремонт, доукомплектование или списание не требуется. Однако если неисправная техника реально имеется, то боеготовность ставится под угрозу – часть может не справиться с поставленными задачами, соответственно не будут выполнены и планы боевого применения взаимодействующих воинских формирований. Решения, принимаемые на основе недостоверной информации, заведомо неадекватны ситуации.

У очковтирательства есть множество причин: желание выслужиться и сделать карьеру, соответствовать поведению определенного круга, однако главной является страх наказания, которое последует за правдивый доклад. Причем автор отчета необязательно сам виноват в неисправности техники, неотремонтированных домах, слабой успеваемости. Зачастую есть и объективные причины. Но от наказания это все равно избавит вряд ли. Поэтому чиновники врут. А виноват во всеобщем вранье не только сам недобросовестный автор доклада, но и его вышестоящие начальники да и уже сложившаяся такого рода практика вокруг. Попадая в коллектив, человек перенимает правила поведения, которые уже приняты, даже если ранее он и собирался работать исключительно на совесть. Жизнь в бюрократической системе управления задает определенный стандарт поведения.

Не можешь сделать – пой

Деятельность любого начальника оценивается по определенным параметрам. В идеале – по умелому руководству подчиненными. И оценка должна зависеть от эффективности деятельности вверенного руководителю подразделения. Главное назначение любой военной организации – постоянная готовность к отражению агрессии врага, вооруженная защита целостности и неприкосновенности своей страны, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами. Значит, именно по данным критериям и нужно оценивать функционирование любой армейской структуры, то есть готова она или нет выполнить вмененную ей задачу.

Аналогично нужно оценивать и руководителя любой военной организации: может ли он на своей должности выполнить поставленную задачу. Следовательно, именно знания, умения и навыки по занимаемой должности, умение руководить подчиненными и должны стать главным критерием оценки военного руководителя любого ранга, а не квадратные сугробы и свежевыкрашенные газоны на закрепленных за ним военных объектах.

Однако существующая система проверок воинских частей построена таким образом, что замечательно знающий свою специальность офицер все равно может получить "неуд" или даже быть уволен со службы. Так, при любой инспекции обязательно проверяются внешний вид личного состава, строевые приемы, прохождение с песней. И если спели плохо, то остальное уже неважно. Поэтому и делают командиры упор на внешнем виде да строевом смотре, затрачивая на шлифование этих позиций драгоценные часы в ущерб плановым занятиям и вопросам боевой подготовки. В XXI веке, когда войны уже давно не ведутся штыковыми атаками и перестрелками из пистолетов, в программу боевой подготовки любого офицера внутренних войск входит именно выполнение нормативов из ПМ. Причем общая оценка профессионализма человека, пусть он даже превосходный аналитик, ставится не выше полученной по стрельбе. Такого рода примеры можно продолжать приводить и далее.

Казнь про запас

Но это еще полбеды. Сложившаяся в Вооруженных Силах еще при СССР система социалистических соревнований с определением лучших взвода, роты, батальона, полка, бригады действует и сейчас. По результатам каждого периода обучения в приказах старших начальников определяются места среди подчиненных подразделений по воинской дисциплине, по службе войск, по травматизму и прочим графам отчетности. Такая система неизбежно ставит каждого командира перед прискорбным фактом: как подготовлено вверенное тебе подразделение или часть – не суть, важно, как ты сумеешь пустить пыль в глаза комиссии, проверяющему, обмануть их или умаслить, чтобы в дальнейшем завоевать высокое место в рейтинге.

Можно сравнивать работу командира воинской части и не с чьей-то другой, а с результатами его же деятельности в аналогичный период прошлого года и опять-таки обнаружить снижение неких показателей. И за эту отрицательную динамику, портящую общую отчетность, тоже его ругать, требовать объяснений, поднимать на совещаниях как худшего. Объективные трудности в объяснениях не принимаются во внимание, ведь вне зависимости от них он должен умело руководить и отвечать за все. По сути обязанности командира воинской части практически невыполнимы в полном объеме даже при запредельном усердии, так что при строгом контроле всегда найдется, за что наказать.

Как выживают и делают карьеру в таких условиях? Чаще всего командиры стараются наладить неформальные отношения с непосредственным начальством, которое тоже понимает, что при желании всегда сможет найти огрехи в работе подчиненного и его наказать. И хотя недостатки есть, их можно не замечать. Как минимум до поры, пока такой командир не попадет в немилость. Тогда в его работе можно мгновенно найти множество недочетов и на законных основаниях убрать как несоответствующего занимаемой должности.

Зачем же при таком раскладе командиру самому провоцировать старшего начальника на негатив и показывать ему в докладах абсолютно правдивую, но вряд ли благостно воспринимаемую наверху информацию об имеющихся недостатках, которые можно скрыть на своем уровне? Старших руководителей тоже устраивают радужные доклады, даже если понятно, что отчетность мало соответствует действительности. Ведь когда в подчиненных частях на бумаге все великолепно, то это заслуга и самого вышестоящего начальника. И он на основе полученных бравых докладов от подчиненных отрапортует наверх, что у него все хорошо. А там, глядишь, можно рассчитывать на поощрение, на повышение в должности… Да много всего приятного ожидает справного офицера.

При этом как-то остается за скобками понимание, что такая система обмена информацией вредна самому военному управлению и боевой готовности даже в мирное время, не говоря уже о военном.

Гидру – на чистую воду

Подводя итог, считаю необходимым предложить свое видение по устранению очковтирательства в докладах воинских руководителей.

1. Поскольку в армейской среде весьма жестко действует принцип единоначалия, то изменить сложившуюся ситуацию возможно лишь сверху. Для этого нужна политическая воля высшего руководства страны и силовых ведомств.

2. Зная, что необъективная информация принимается начальником без какой-либо проверки, а правдивая вызывает негативную реакцию, подчиненный почти всегда будет врать. Чтобы этого избежать, необходимо построить систему контроля объективности докладов и наказывать представших лживые отчеты, причем гласно.

3. Чтобы командиры не боялись указывать в докладах правдивую информацию, надо пересмотреть обязанности основных должностных лиц воинской части. Во-первых, функционал необходимо более точно сформулировать с тем, чтобы командир не отвечал за все подряд. Ответственность должна наступать только в соответствии с принципом вины и при наличии фактической возможности выполнить предписанные обязанности. Страх наказания за объективные недостатки не должен побуждать командира врать в докладах. Во-вторых, при определении обязанностей командиров нужно учитывать имеющиеся у них ресурсы. В идеале провести расчеты трудозатрат, принимая во внимание мероприятия распорядка дня, и сопоставить их с 40-часовой рабочей неделей. Обязанности основных должностных лиц полка в Уставе внутренней службы ВС РФ следует считать типовыми, а конкретные разрабатываются старшим начальником для каждого из командиров.

4. Критерии оценки военнослужащих и особенно командиров необходимо определять исходя из штатно-должностного предназначения, а не так, как зачастую практикуется: по умению ходить строем и равнять сугробы силами подчиненных.

Евгений Глухов, кандидат юридических наук, подполковник юстиции

Опубликовано в выпуске № 25 (689) за 5 июля 2017 года