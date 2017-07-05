Эсминцы королевских кровей



Поднятие государственного флага Индии. ВМС Индии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Павел Кононов Поднятие государственного флага Индии. ВМС Индии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Павел Кононов

Индийский "Дели" и южнокорейский "Седжон Великий" смогут проверить, кто чего стоит, лишь в случае большой войны

В числе стран, имеющих в составе своих флотов эсминцы и продолжающих развивать этот класс кораблей, – Индия и Южная Корея. Первая располагает образцами как собственной разработки, так и советской постройки (проект 61МЭ, первые модификации относятся к середине 60-х). Развитый флот эсминцев имеет и Республика Корея. Хотя он явно избыточен в сопоставлении с характером угроз, формируемых КНДР как главным противником.

Без представителей Индии и Южной Кореи мировой рейтинг эсминцев был бы неполным. Для анализа целесообразно взять проекты, которые, с одной стороны, были бы наиболее современными, а с другой – в максимальной мере опирались на национальные кораблестроительные школы. Из числа индийских эсминцев остановимся на "Дели". Из южнокорейских выберем новейший тип "Король Седжон Великий".

Более чем "Современный"

“На момент создания "Дели" советско-индийская школа кораблестроения была самой передовой”

В настоящее время имеется три эсминца типа "Дели". В состав ВМС они вошли до 2001 года. Проект разработан индийскими специалистами при участии нашего Северного конструкторского бюро. "Дели" является развитием типа "Раджпут" с широким использованием конструктивных решений, опробованных на фрегатах типа "Годавари" и эсминцах "Современный". Вооружение произведено в СССР/России и странах Западной Европы, а также в Индии по зарубежным лицензиям.

Полное водоизмещение – 6900 тонн. Энергетическая установка (ЭУ) смешанного типа включает две газовые турбины форсированного хода ДН-50 и два дизеля KVM-18, обеспечивающих экономическую скорость 18 узлов. Суммарная мощность – 54 тысячи лошадиных сил – позволяет разгоняться до 32 узлов. Запасы топлива обеспечивают дальность плавания пять тысяч миль.

По составу вооружения корабль достаточно универсален. 16 дозвуковых ПКР Х-35 комплекса "Уран" в транспортно-пусковых контейнерах размещены в четырех ПУ КТ-184, по две с каждой стороны ходового мостика. Ракета позволяет поражать цели на дальности до 130 километров. Боевая часть – 145 килограммов. Эсминцы перевооружаются ракетами Х-35УЭ с дальностью стрельбы до 250 километров. Обе модификации этих ПКР считаются вполне современными, их ГСН отличаются высокой помехозащищенностью. Система управления ПКРК оснащена РЛС "Гарпун-Бал", позволяющей определять координаты цели на расстоянии до 180 километров. В пассивном режиме максимальная дальность обнаружения составляет более 100 километров. За пределами досягаемости корабельных средств поиска надводных целей целеуказание для ПКР выдается от внешних источников, в частности от палубных вертолетов.

ПВО корабля обеспечивается двумя ПУ ЗРК "Штиль", по 24 ракеты в боекомплекте каждой. РЛС МР-775 "Фрегат-МАЭ" одновременно захватывает 12 целей. ЗУР комплекса обеспечивает дальность поражения самолетов до 32 километров, а ПКР – до 12. Возможна стрельба по надводным целям.

В качестве средства самообороны корабль имеет израильский многоканальный ЗРК "Барак" – четыре модуля вертикального пуска на восемь ракет каждый. Он обеспечивает поражение различных СВН на дальности до 10 километров. Кроме этого – две 30-мм шестиствольные револьверные пушки АК-630 с темпом стрельбы 5500–6000 выстрелов в минуту и дальностью 2,5–5 километров. АУ интегрирована в систему управления огнем ЗРК "Барак" с РЛС EL/M-2221.

Основное противолодочное вооружение – пятитрубный 533-мм ПТА-533 для стрельбы торпедами SET-65E (дальность – 15 км, скорость – 40 узлов, боевая часть – 205 кг). Имеется два 12-ствольных реактивных бомбомета РБУ-6000 с дальностью стрельбы до шести километров. Для поиска субмарин используется подкильная ГАС BEL APSOH и буксируемая ГАС Garden Reach Model 15-750 (HUMVAAD).

Универсальная артиллерия корабля представлена одноствольной 100-мм АУ российского производства АК-100. Боезапас – 320 выстрелов, дальность стрельбы – 22 километра.

Корабль оснащен боевой информационно-управляющей системой Bharat Shikar, которая разработана индийскими специалистами на основе итальянских БИУС серии IPN (AESN IPN-10). Ее главным достоинством является интеграция весьма разнородного западного, российского и индийского оборудования и вооружения в единый комплекс.

Обзор воздушного пространства осуществляется с использованием РЛС RALW-02 (модификация голландской РЛС Thales LW-02). Авиагруппа включает два вертолета, как правило, противолодочные Sea King Mk.42B. Оба оснащены РЛС обзора поверхности, опускаемой ГАС и могут нести по две противокорабельные ракеты Sea Eagle в сочетании с глубинными бомбами и противолодочными торпедами AS-244. Радиус действия вертолета – 400 километров.

ПВО корабля, если рассматривать с точки зрения самообороны, вполне достойная. Следует выделить мощное авиационное вооружение, включающее два универсальных вертолета с большим радиусом действия, что существенно повышает его ударные и противолодочные возможности.

Южнокорейский эсминец типа "Король Седжон Великий" уникален в двух аспектах. Во-первых, имеет рекордное для своего поколения водоизмещение – 11 тысяч тонн. Во-вторых, в ВМС КНДР у него нет даже близко сопоставимого противника.

ЭУ, включающая четыре газовые турбины General Electric LM2500 общей мощностью 100 тысяч лошадиных сил, обеспечивает эсминцу максимальную скорость 30 узлов. На экономическом ходу (18 узлов) он может пройти до 5500 миль. Основное вооружение размещено в трех ВПУ Mk41 VLS на 48, 48 и 32 ячейки соответственно. В них в типовой зарядке размещаются 80 ЗУР "Стандарт-2", 16 ПЛУР ASROC и до 32 КР Hyunmoo III, предназначенных для поражения наземных целей. Последняя – аналог американского "Томагавка", но с существенно меньшей дальностью. В интересах самообороны корабля установлен ЗРК RAM с ПУ на 21 ячейку. Дальность стрельбы – до 10 километров. Для уничтожения ПКР и иных СВН в непосредственной близости имеется семиствольная 30-мм АУ Goalkeeper. Противолодочное вооружение помимо ПЛР включает два трехтрубных аппарата для малогабаритных торпед собственного производства K745 LW Cheong Sahng-uh. Универсальная артиллерия представлена одной 127-мм АУ Мark 45 mod. 4 американского производства с максимальной дальностью стрельбы 38 километров и боекомплектом до 680 выстрелов. В настоящее время эсминцы данного типа не имеют противокорабельного ракетного оружия, однако в перспективе предполагается их оснащение 16 ПКР SSM-700K Hae Sung в четырехконтейнерных ПУ.

"Седжон" – первый южнокорейский корабль, оснащенный американской БИУС "Иджис". В качестве основного средства контроля воздушного пространства используется американская РЛС с ФАР AN/SPY-1. Подкильная ГАС по характеристикам аналогична американской AN/SQS-53 первых модификаций. Авиационное вооружение корабля представлено двумя вертолетами SH-60K SeaHawk.

Обмен ударами

В общем случае эсминцам предстоит решать следующие основные задачи, по которым и будем их сопоставлять: уничтожение групп надводных кораблей (КУГ и КПУГ), подводных лодок, отражение ударов средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным объектам. Распределение коэффициентов значимости задач в локальном конфликте со слабым противником для индийского эсминца аналогично ранее рассмотренным кораблям этого класса ("Раритет в авторитете"): уничтожение групп надводных кораблей и катеров – 0,1, подводных лодок – 0,05, отражение средств воздушного нападения – 0,5, нанесение ударов по наземным целям в оперативной глубине – 0,2, а по объектам противодесантной обороны – 0,15. Что касается "Седжона", то с допущением, что "слабый противник" скорее всего КНДР, коэффициенты получаются иные: уничтожение групп надводных кораблей и катеров – 0,15, подводных лодок – 0,1, отражение СВН – 0,5, нанесение ударов по наземным целям в оперативной глубине – 0,2, а по объектам ПДО – 0,05.

Наиболее ожидаемым для индийских ВМС вариантом столкновения с развитым в военно-морском отношении противником может считаться конфликт с Пакистаном. Также есть вероятность того, что при возникновении региональной или мировой войны придется вести боевые действия в составе коалиции (совместно с российским и китайским ВМФ) против группировки американского флота в Индийском океане. Корейский эсминец может привлекаться к решению задач в океанской зоне в составе крупных корабельных соединений – авианосных, десантных и противолодочных. Действовать он будет в составе коалиционной группировки во главе с США. Исходя из этого значение коэффициентов задач для "Дели" можно оценить так: уничтожение авианосных групп – 0,05, надводных кораблей (КУГ, КПУГ) – 0,25, подводных лодок – 0,2, отражение СВН – 0,4, нанесение ударов по наземным целям в оперативной глубине – 0,05, по объектам ПДО – 0,05. Для "Седжона" распределение следующее: уничтожение авианосцев – 0,05, групп надводных кораблей – 0,05, подводных лодок – 0,15, отражение СВН – 0,5, нанесение ударов по наземным целям – 0,2, по объектам ПДО – 0,05.

Оценим возможности участников по решению типовых задач. Первая из них – уничтожение авианосцев. Во встречном бою шансы корейского эсминца выйти на дистанцию, где он сможет применить артиллерию и универсальные ЗРК, следует принять нулевыми. Но и "Дели" не удастся выйти в позицию залпа по американскому авианосцу из состава АУГ. Поэтому эффективность обоих в данном случае нулевая.

Другая задача состоит в уничтожении групп надводных кораблей. Объектом атаки "индийца" будем считать наиболее современные фрегаты Пакистана – F-22Р. Они вооружены ПКР С-802 с дальностью стрельбы 120 километров. "Дели" располагает вертолетами и собственными средствами загоризонтного целеуказания. Каждый Sea King может нести две ПКР. Таким образом индийский эсминец гарантированно упреждает противника в залпе. Расчетная вероятность вывода из строя или потопления каждого фрегата из состава группы при атаке 16 ракетами Х-35 составляет 0,7–0,82.

В качестве противника "Седжона" в крупномасштабной войне можно рассмотреть фрегат ВМС НОАК проекта 054. Эти корабли располагают ПКР с дальностью стрельбы 160 километров. При прочих равных условиях китайская КУГ применит оружие на дальностях, значительно превышающих те, с которых может на что-то рассчитывать корейский эсминец. Его боевая эффективность и в этом случае стремится к нулю.

В локальных конфликтах объектом удара обоих эсминцев будут группы из трех-четырех катеров или малых кораблей ближней морской зоны, имеющих ПКР ограниченной дальности и без эффективных средств ПВО. Против такого противника эффективность "Дели" составит 0,8–0,9. А у "Седжона" возможности "достать" северокорейские боевые катера невелики – дальность пуска их ПКР позволяет вести стрельбу за пределами радиогоризонта, тогда как вооружение эсминца противодействует малоразмерным морским целям лишь в пределах прямой видимости.

В ударах по наземным объектам сравниваемым образцам может ставиться задача тактического масштаба, то есть вывод из строя одного крупного объекта или группы из трех-четырех малых. "Дели" с его 100-мм орудием и ограниченным боекомплектом будет решать такие задачи с вероятностью 0,5-0,58. А эффективность поражения объектов следует оценить в 0,03–0,05. "Седжон" же со своими 32 КР превзойдет даже американского "одноклассника" ("Орли Берк\" – просто орел") – 0,72–0.78. Эффективней он и для поражения объектов противодесантной обороны. Типовая задача подавления одного ротного опорного пункта на берегу на удалении до 15 километров от уреза воды 127-мм АУ "корейца" будет решена с вероятностью 0,6–0,7. "Дели" уступает почти вдвое – 0,35–0,4.

Оценку рассматриваемых кораблей в борьбе с подлодками целесообразно осуществлять по критерию вероятности обнаружения и уничтожения субмарины противника в заданном районе КПУГ из двух эсминцев. Надо отметить, что оба рассматриваемых корабля имеют по два вертолета, которые могут быть использованы для первичного поиска ПЛ в вероятных секторах их уклонения. "Седжон" превосходит "Дели" в возможностях подкильной ГАС и потенциале противолодочного вооружения. Сильная сторона индийца – наличие буксируемой ГАС и вертолетов с большим радиусом действия. Здесь возможности участников сопоставимы. Однако в крупномасштабной войне противником "Седжона", вероятно, будут китайские атомные подводные лодки, а "Дели" – более совершенные американские. Поэтому эффективность решения задачи "корейцем" 0,25–0,3, "индийцем" – 0,21–0,28. В локальном конфликте противниками первого будут предельно устаревшие ДЭПЛ КНДР, второго – пакистанские, также неатомные, но более совершенные, французские типа "Агоста" постройки 1998–2005 годов. Вероятность обнаружения и уничтожения этих подводных лодок в аналогичном районе существенно больше: 0,35–0,42 для КПУГ из корейских эсминцев, 0,3–0,32 – из индийских.

Что могут эти корабли по отражению СВН. Как и при анализе других "одноклассников", рассмотрим боевую устойчивость группы из двух эсминцев против 24 ПКР с размахом залпа три минуты. Вероятность сохранения боеспособности "Седжона" под ударом китайских YJ-18 составит 0,6–0,7. Шансы группы индийских эсминцев устоять против 24 ПКР "Томагавк" составляют 0,5–0,53.

В локальной войне с КНДР основную угрозу для южнокорейского эсминца может представлять залп северокорейских ПКР средней дальности берегового базирования. Данных по ним в открытой печати нет, однако можно полагать с учетом активного сотрудничества страны с Китаем, что против "Седжонов" могут использоваться либо относительно устаревшие ПКР производства КНР, либо собственные, созданные на основе советских прототипов. По своим характеристикам это достаточно габаритные дозвуковые ракеты с активной радиолокационной ГСН с относительно высокой траекторией полета (в пределах 50–200 метров), что делает их существенно более уязвимыми для ЗОС южнокорейского эсминца, чем рассмотренные выше современные ПКР. Соответственно и вероятность выстоять под таким залпом (24 ПКР) у "Седжона" будет больше – 0,85–0,9. У "Дели" в локальной войне с Пакистаном основную угрозу будет представлять тактическая авиация, применяющая высокоточное оружие малой дальности, противорадиолокационные ракеты и бомбы свободного падения. Вероятность сохранить боеспособность под ударом группы из 24 тактических истребителей может быть оценена в 0,55–0,62.

Что значит школа

Интегральный показатель соответствия корабля предназначению составляет: у "Дели" применительно к локальным войнам – 0,35, к крупномасштабной – 0,47, у "Седжона" – 0,66 и 0,58 соответственно. Из этого следует, что эсминцы примерно одинаково соответствуют условиям крупномасштабной войны: "индиец" уступает "корейцу" чуть более 20 процентов. В локальных конфликтах разрыв намного ощутимее – "Седжон" превосходит "Дели" почти в два раза. Анализ боевых возможностей показывает, что главные козыри "Седжона" – его КРБД Hyunmoo III, значительный боекомплект которых позволяет решать важную задачу поражения наземных объектов в оперативной глубине, а также более эффективные средства ПВО. В свою очередь "индиец" обходит конкурента в борьбе с надводными силами противника. Осознавая пробел в системе вооружения "Седжона", руководство ВМС РК планирует довооружить его ПКР. В целом надо заметить, что индийский эсминец, спроектированный еще в конце 80-х годов, мало уступает "корейцу", относящемуся к концептуально более позднему поколению. Это говорит о том, что советско-индийская школа кораблестроения на момент создания данных образцов была самой передовой.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано в выпуске № 25 (689) за 5 июля 2017 года