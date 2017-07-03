Салон большого калибра



MBMC-2017. Красота – страшная сила

Источник: vpk-news.ru MBMC-2017. Красота – страшная силаИсточник: vpk-news.ru

Российские корабелы и разработчики морского вооружения показали высокий экспортный потенциал

Восьмой Международный военно-морской салон (MBMC-2017) в Санкт-Петербурге, традиционно прошедший на территории выставочного комплекса "Ленэкспо", причального комплекса "Морской вокзал" и Гавани Васильевского острова, собрал более 400 участников, из которых 51 – иностранные компании. А посетили выставку представители 57 зарубежных делегаций плюс сто тысяч зрителей. На протяжении четырех дней с передовыми разработками и достижениями индустрии морского вооружения могли ознакомиться все желающие.

“На Ржевском полигоне официальным иностранным делегациям и журналистам продемонстрировали морские артиллерийские системы”

Особый интерес к салону проявили делегации Алжира, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Таиланда, Шри-Ланки. Представители этих стран активно участвовали в "круглых столах", конференциях и обсуждениях, вели предметные переговоры с партнерами.

Кроме того, ведутся консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, интерес к нашим разработкам проявляют Уругвай, Перу и Бразилия. Доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12 процентов от общего объема продаж Рособоронэкспорта.

Наибольшее внимание иностранных заказчиков привлекли корвет проекта 20382 "Тигр", корабельный комплекс ракетного оружия с ПКР "Яхонт", интегрированные ракетные системы "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) и "Калибр-НКЭ" (Club-N).

В порту для всеобщего обозрения, равно как и для посещения, были пришвартованы сторожевик "Ярослав Мудрый" (пр. 11540), корвет "Стойкий" (пр. 20380), базовый тральщик "Александр Обухов" (пр. 12700), МРК проекта 21631, десантный корабль на воздушной подушке, известный как "Зубр" (пр. 12322), и недавно построенный фрегат "Адмирал Макаров" (пр. 11356). Единственным образцом, на который был закрыт доступ широкой публике, стал патрульный катер "Раптор" (пр. 03160), на что, надо полагать, нашлись веские причины. Кроме того, на Ржевском полигоне Минобороны РФ для официальных иностранных делегаций и журналистов прошла демонстрация морских артиллерийских систем и стрелкового оружия.

После наделавшей много шуму истории с непродажей России "Мистралей" особый интерес вызывают проекты различных десантных судов. Высадка на необорудованный берег всегда считалась одной из сложнейших задач. Она по боевому уставу морской пехоты должна проходить при условии разведки и подготовки участка берега инженерно-разведывательными подразделениями. Только после такого "прощупывания" дается добро на высадку. Десантное судно на базе проекта A223 великолепно приспособлено для решения подобного рода задач. Оно рассчитано на доставку на необорудованный берег до четырех грузовиков "Урал-4320" и 150 морпехов. Судно развивает скорость 40 узлов, может решать поставленные задачи при волнении до пяти баллов и в условиях мелкобитого льда.

В экспозиции были широко представлены подводные необитаемые аппараты, БЛА береговой охраны, средства управления кораблями. Особый интерес посетителей вызвали подводное стрелковое оружие, морские модификации ЗРК.

Итог всего этого праздника флота и морской промышленности можно подвести один: Россия – морская держава, с которой следует считаться. Наши КБ традиций салона не нарушили и представили самые передовые, часто уникальные образцы вооружения, которые надолго останутся недосягаемы для конкурентов.

Станислав Сторожев

Опубликовано в выпуске № 25 (689) за 5 июля 2017 года