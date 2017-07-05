"Я ожидал увидеть шар": российский космонавт Олег Новицкий о буднях на орбите



Олег Новицкий

Источник: © Артем Геодакян/ТАСC Олег НовицкийИсточник: © Артем Геодакян/ТАСC

Какие эксперименты проводятся на МКС, чем удивляет Земля и как можно 197 дней прожить без жареной картошки, ТАСС рассказал недавно вернувшийся с орбиты летчик-космонавт

"Есть посадка!" — такая надпись появилась на экране всех мониторов в Центре управления полетами (ЦУП) после того, как 2 июня на Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. Их спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" успешно приземлился в казахстанских степях. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года.

Как правило, личное общение с журналистами после полета врачи стараются строжайше ограничивать или вообще запрещают. У космонавтов проходит острый реабилитационный период (примерно 21 день) под пристальным медицинским контролем, плюс с организмом проводится ряд научных и медицинских экспериментов, которые начались еще в космосе и завершаются уже на Земле. Но для агентства ТАСС Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина сделал исключение, и уже на шестой день после возвращения в плотном "клиническом графике" Олега Викторовича удалось найти время для личного общения.

Богатырское здоровье

Для Олега Новицкого это был уже второй полет: впервые он отправился на орбиту в 2012 году и был там 144 дня. На этот раз полет длился 197 суток. Казалось бы, что делать в невесомости так долго, но на самом деле практически каждый день космонавтов расписан, рассказывает Новицкий. В каждом полете выполняется в среднем от 40 до 50 различных экспериментов. При этом есть те, которые специалисты разрабатывают для конкретной экспедиции, а некоторые продолжаются уже десятки лет. Результаты экспериментов передают на Землю, где становятся предметом изучения ученых.

Работа на МКС закладывает основу для будущих межпланетных полетов, поэтому многие эксперименты на орбите связаны с влиянием космоса на организм человека, направлены, например, на профилактику воздействия радиации. Неподготовленный человек (и уж тем более со слабым здоровьем) выдержать это не в состоянии.

Жена — блогер, и муж туда же

Все 197 суток, что Олег находился на орбите, его супруга Юлия Новицкая на официальном сайте Роскосмоса вела блог, в котором рассказывала, как живут "космические" семьи, приводила интересные факты о своем муже и о жизни всего экипажа МКС-50/51. В частности, она писала, что на протяжении всего полета каждый день мужа на орбите был расписан по минутам, но и после приземления "ничего не поменялось".

Олег от жены не отстает — у него есть Instagram, который он вел и находясь на орбите и после возвращения на Землю. Вот, например, "велоэргометрия проводится для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и эффективности реабилитационных мероприятий", пишет он. А его жена Юлия в блоге сообщает про свой "любимый" эксперимент под названием "Альгометрия" и при этом уточняет, что "травм и ожогов быть не может, так как на приборе установлены ограничения".

Новицкий рассказывает, что после полета, находясь в профилактории ЦПК под наблюдением врачей и медперсонала, режим труда и отдыха нужно соблюдать соответствующий. Постоянно проводятся реабилитационные мероприятия: массаж, бассейн и сауна. "Все направлено на то, чтоб организм быстрее вывести на максимальный уровень", — уточняет он.

О медицине и физкультуре на орбите космонавтов часто спрашивают школьники во время образовательных программ и общения с ними. Правда, говорит Новицкий, в основном у нас получается так: нас ребята видят, а мы их нет. "Они где-то что-то услышали и хотят от первоисточника получить ответ. Ну мы им рассказываем и показываем, что можем. Но обычно вопросы присылают заранее, так как могут быть перебои связи", — рассказывает он.

Любимая картошка после полета

Новицкий родился и вырос в Белоруссии (город Червень), там же окончил среднюю школу. "Первый кулинарный заказ на посадку" жене Олег Викторович сделал еще в апреле, находясь на МКС. В выборе блюда она даже не сомневалась: "Какой же белорус не любит жареную картошку?"

В этот момент космонавт смотрит на врача экипажа и улыбается. Тот уточняет: "Можно… в разумных пределах". "Вот видите, значит все. Я картошку и драники заказал жене по прилете. И мясо жареное было", — продолжает Новицкий. "В принципе, ограничений нет, должно быть нормальное сбалансированное здоровое питание. И даже можно Coca-Cola, но я ее не люблю. Я люблю морсики", — смеется он.

"Орбитальный" праздничный стол организовывается тогда, когда приходит "грузовик" с Земли. "Свежие овощи и фрукты — это всегда праздник. Ну и, естественно, мы стараемся приберечь их, особенно к какой-то знаменательной дате", — рассказывает Новицкий.

Рацион питания на станции расписан по порядку: завтрак, обед и ужин. Конечно же, иногда космонавты что-то меняют в зависимости от вкусовых предпочтений каждого.

Об алкоголе на орбите Олег Викторович говорит вначале серьезно, а потом немного иронизирует: "Вопрос не стоит, поскольку это запрещено. Наверное, самое алкогольное, что может быть на станции, — это спиртовые салфетки".

В своем блоге Юлия пишет, что кроме обычного 16-суточного рациона питания у космонавтов на борту есть "бонус-контейнеры". Что именно туда входит, они решают еще на Земле. Выбор мужа ей показался очень разнообразным.

"Хотя, как ни крути, а обычной жареной картошечки все это не заменит", — подытоживает она.

Космический мусор и "загрязненная" Европа

Космонавты — спецы во всех областях, они пользуются всей техникой на орбите в полном объеме. Много работы, связанной с наблюдением поверхности Земли.

Новицкому нравится фотографировать, особенно рассветы и закаты. "Красные, голубые, желтые краски и при этом черный космос. Мне очень понравилось, что получился Минск как 3D-картинка в лучах заходящего солнца", — радуется он.

Рассказывает космонавт и о проблеме космического мусора на орбите. В его полете произошло только один раз, когда необходимо было корректировать орбиту. Но об этом космонавтов заранее предупреждают с Земли. Но если в перспективе объект может войти в опасные границы сближения со станцией, говорит Новицкий, то тогда включаются двигатели российского сегмента и немножко поднимается орбита. Это может сделать сам экипаж МКС, но в основном это делается из ЦУП.

Орбита станции проходит примерно по средней полосе России — от Москвы до Челябинска. Поэтому, когда с Земли просят прислать фотографии Санкт-Петербурга или Калининграда — они уже северней и далеко, — четкого и красивого снимка уже не получается.

Одной из задач экипажа МКС является прогнозирование наземных природных и техногенных катастроф. А в ходе эксперимента "Экон" российские космонавты собирают информацию для экологического обследования разных объектов на Земле.

Говоря об экологической ситуации в США и странах Европы, Новицкий уточняет, что "насчет чистоты Европы не сказал бы… она очень плотно заселена, и поэтому видно тоже хорошо все. У нас не все так плохо, как говорят".

Отдых по распорядку

Подъем на станции в 6 утра, после этого гигиенические процедуры и завтрак. "Потом конференция (с ЦУП. — Прим. ТАСС). Программа выполнения работ приходит накануне вечером, мы ее сверяем. Также сверяем баллистическую информацию для экстренного спуска", — говорит космонавт. С 7:30 начинается работа и выполнение задач, каждой из которых уделяется определенное время, сколько запланировано. Физкультура и приемы пищи — все расписано на целый день. А в конце дня подводится итог, конференция с ЦУП, где космонавты отчитываются о тех работах, которые выполнили. Дальше — ужин и время на подготовку к следующему рабочему дню или маленький отдых. Отбой в 21:30.

В свободное время космонавты смотрят фильмы и общаются с близкими по телефону (IP-телефония). Правда, позвонить можно только с орбиты на Землю, а не наоборот. С женой Новицкий созванивался практически каждый день, а она ему могла отправлять только фотографии и небольшие ролики по электронной почте. Видеосвязь была раз в неделю по 30–50 минут.

Официальный язык на станции английский, но, естественно, все больше общаются на "смеси языков". Новицкий поясняет, что астронавты русский язык изучают во время подготовки к полету, мы — английский. Сравнивая работу на МКС, космонавт говорит о небольшой разнице.

Дорога домой

Новицкий рассказывает, что процесс подготовки к спуску напряженный, космонавты постоянно заняты. "А еще на днях Олег и Тома поменяли экспедиционные нашивки на своих скафандрах. Стартовали они в составе 50-й экспедиции, а возвращаются уже в составе 51-й", — писала в своем блоге Юлия.

Дорога от МКС до Земли занимает порядка трех часов, два витка. Новицкий поясняет, что от момента расстыковки и уже на втором витке происходит торможение и вход в плотные слои атмосферы. При спуске максимальные перегрузки достигают 4,67g.

После того, как космонавтов достают из спускаемого аппарата, происходит визуальный осмотр, измеряют пульс и давление. Как вспоминала в своем блоге Юлия, "пульс у мужа был слегка повышенный — 90 ударов (правда, он постепенно снизился), да и давление чуть-чуть — 140 на 90, почти как у космонавта".

В конце нашего непродолжительного разговора (врач намекает, что пора на процедуры) Олег Викторович говорит, что полет в космос "на Земле сравнить не с чем, ты одновременно получаешь такой заряд радости и адреналина". "Восторг!" — улыбается он, особенно при выведении и спуске. "Они наиболее критичные режимы, но и наиболее будоражащие кровь", — уточняет космонавт.

В конце этого года должна состояться Главная медицинская комиссия, которая может признать Олега Викторовича годным к следующим космическим полетам. И тогда для него все начнется сначала. "Пусть Олег только летит... Скажу честно, мы этого очень хотим!" — написала 24 июня в своем блоге жена Героя России Олега Новицкого.

Роман Азанов

Редакция сайта ТАСС благодарит пресс-службу ЦПК им. Гагарина за помощь в подготовке материала