Атомная субмарина "Смоленск" провела учебный пуск крылатой ракеты в Баренцевом море
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Источник: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, стрельба была выполнена из подводного положения по мишени, находящейся на удалении порядка 400 километров
МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Смоленск" в среду уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой "Гранит" по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно", - сказали в пресс-службе.
Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили на флоте.
Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, "при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку".
"Смоленск" - атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей". Построен на Северодвинском судостроительном предприятии "Севмаш" в 1990 году и зачислен в боевой состав Северного флота.
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05.07.2017
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