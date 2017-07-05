Россия поставит Египту оборудование для "Мистралей"
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Десантный корабль-вертолетоносец типа "Мистраль", носящий теперь имя "Гамаль Абдель Насер", готовится в египетском порту к оснащению российским оборудованием.
Источник: Фото Reuters
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия заключит с Египтом контракты на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для "Мистралей", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы "Мистраль" - ред.) нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования", - отметил Михеев.
Он подчеркнул, что "Мистрали" уже вошли в состав ВМС Египта, поэтому Каир заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы корабли могли полноценно функционировать.
Ранее Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К. Каир планирует разместить их на вертолетоносцах "Мистраль", купленных у Франции. Корабли были построены по российскому заказу, но так и не переданы Москве из-за обострения ситуации на Украине.
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05.07.2017
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