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Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"

06.07.2017 РИА Новости 228 0
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Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений. Архивное фото
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Военнослужащие ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провели успешный пуск из ракетного комплекса "Бастион", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота ракетный дивизион, совершив 100-километровый марш из места постоянной дислокации на один из полигонов боевой подготовки флота, сходу развернул технику на необорудованной позиции и в установленные нормативы произвел пуск ракеты по морской мишени, расположенной на удалении более 150 километров", - сообщил Матвеев.

По его словам, самолеты морской авиации и корабли-контролеры подтвердили, что морская мишень успешно поражена. Всего в ракетных пусках вместе с обеспечивающими силами участвовало более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и вспомогательной техники.

Для безопасности район проведения стрельб закрыли для гражданского судоходства.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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