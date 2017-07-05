Индийская делегация посетила полигон ТОФ



Российский и индийские военнослужащие на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Российский и индийские военнослужащие на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Индийская делегация в рамках подготовки к международным российско-индийским межвидовым учениям "ИНДРА - 2017" посетила полигон Тихоокеанского флота "Сергеевский" в Приморье, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Для индийских гостей на полигоне "Сергеевский" подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин. На показном занятии российские военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения танков Т-72 и БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил Матвеев.

По его словам, разведчики провели показное занятие по преодолению "Тропы разведчика". Инженерные подразделения разыграли маневренный учебный бой, в ходе которого возвели понтонную переправу. После осмотра полигона представителям индийской делегации предоставили возможность провести контрольные стрельбы из различных образцов российского стрелкового оружия.

В этом году впервые российско-индийские учения пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будут проведены одни учения с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.