В Псковской области начинается активная фаза учений двух соединений ВДВ
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Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Активная фаза учений Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России начнется в среду Псковской области, сообщило накануне события российское Минобороны.
Учения чрезвычайного характера
"Масштабные учения ВДВ будут проводиться на местности с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основная задача подразделений двух соединений ВДВ на северо-западном направлении, разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что в учениях, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ, "задействовано около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц военной и спецтехники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа".
Ранее российское военное ведомство заявило, что "по масштабности данные учения станут вторыми по счету в 2017 году".
Десантникам предстоит отработать межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач.
Тревога в Ульяновске и Иваново
"Подразделения Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск в рамках учений были подняты по тревоге. Плановое мероприятие боевой подготовки проходит в ходе стартовавших командно-штабных учений. Перед подразделениями ВДВ поставлена задача выдвинуться в районы сосредоточения и к аэродромам взлета для подготовки личного состава и боевой техники к применению в составе группировки войск быстрого реагирования", - сообщило российское военное ведомство в понедельник.
По его данным, для оперативного уточнения задач и выдачи распоряжений были использованы новейшие автоматизированные средства управления и связи.
Подразделения соединений ВДВ поднятых по тревоге, сразу начали подготовку техники в воинских частях для выхода в районы сосредоточения; передовые подразделения - на аэродромы взлета. Были проведены мероприятия подготовки личного состава к практическому десантированию.
Многокилометровые марши и перелет
Во вторник Минобороны России сообщило, что в рамках проведения командно-штабных учений передовые подразделения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ завершили подготовку техники в воинских частях и совершают марши в районы сосредоточения и на аэродромы для последующей переброски по воздуху.
В районах сосредоточения десантники развернули пункты управления с современными автоматизированными средствами управления и связи.
В ходе учений десантники совершат перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, проведут десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществят захват аэродромов и объектов условного противника, в ходе многокилометрового марша преодолеют водную преграду и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения.
Как пояснили в Минобороны России, особенностью учений станет проведение ивановскими и ульяновскими десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах Западного военного округа.
Командно-штабные учения с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений проводятся под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего ВДВ России генерал-лейтенанта Николая Игнатова. Они продлится до 7 июля 2017 года.
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05.07.2017
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