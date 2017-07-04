Лавров о встрече Путина и Трампа: российская сторона к ней готова
|
|
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская сторона готова к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы готовы, не за нами дело", - сказал Лавров журналистам.
Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. Чуть позже Белый дом подтвердил, что президенты РФ и США встретятся 7 июля.
|
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2017 Лавров рассказал, чего ждет от предстоящей встречи Путина и Трампа
17.05.2017 "Новой перезагрузки между США и РФ не будет, она нежелательна"
12.05.2017 Ушаков: Лавров не передавал Трампу никакого послания от Путина
12.05.2017 Песков: визит Лаврова в США стал продолжением разговора Путина и Трампа
05.05.2017 Встреча Путина и Трампа на ближайшие месяцы не запланирована, заявил Лавров
18.04.2017 России сделали предложение, от которого невозможно не отказаться
17.04.2017 Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией