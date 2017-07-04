Лавров о встрече Путина и Трампа: российская сторона к ней готова



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская сторона готова к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы готовы, не за нами дело", - сказал Лавров журналистам.

Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. Чуть позже Белый дом подтвердил, что президенты РФ и США встретятся 7 июля.