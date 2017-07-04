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Лавров о встрече Путина и Трампа: российская сторона к ней готова

05.07.2017 РИА Новости 102 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская сторона готова к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы готовы, не за нами дело", - сказал Лавров журналистам.

Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. Чуть позже Белый дом подтвердил, что президенты РФ и США встретятся 7 июля.
04.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд

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