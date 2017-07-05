Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
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Танк Т-90МС на испытаниях
Источник: АО "Рособоронэкспорт"
В Египте будет создано сборочное производство танков Т-90С. Это следует из официального отчета за 2016 год, опубликованного корпорацией "Уралвагонзавод".
В отчете указано, что в 2017 году корпорация намерена вести работу "над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика "818"". Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), "818" — это Египет.
На данный момент лицензионное производство Т-90С ведется в Индии. Также в начале 2015 года было объявлено о создании сборочного производства в Алжире, на нем предполагается выпустить около 200 машин.
В том же отчете содержится информация о продаже танков Т-90С во Вьетнам и Ирак.
Танк Т-90С (экспортная версия российского Т-90) является самым продаваемым в мире на данный момент. Кроме Индии и Алжира, эти машины также поставлялись в Азербайджан, Туркмению и Уганду.
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04.07.2017
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Сергей-82
9899
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№1
05.07.2017 03:50
По видимому воины на Ближнем Востоке показали кто есть кто.
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просто экспл
3623
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№2
05.07.2017 07:49
дык в Сирии и Ираке видно было как горели абрамсы (а они не только в Ираке горели , а еще и в Йемене) и как "горели" Т-90 , при чем еще в первых версиях .
и вот чего не могу понять , почему все берут С версию , но не берут СМ . он на порядок лучше , мощнее по оружию , технологичнее и защищеннее .
или цена намного выросла ?
ЗЫ на все коменты отвечу завтра , на седня они закончились .
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