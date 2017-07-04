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На МКС проведут виртуальный эксперимент по управлению ровером на Луне

05.07.2017 ТАСС 145 0
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МКС
МКС
Источник: © EPA/NASA

Для эксперимента специалисты мехмата МГУ смоделировали часть поверхности естественного спутника Земли

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские космонавты на Международной космической станции в 2019 году могут принять участие в эксперименте по управлению ровером на Луне с использованием технологий виртуальной реальности, сообщил во вторник ТАСС заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, заместитель руководителя программного комитета серии изоляционных экспериментов SIRIUS Вадим Гущин.

"Специалистами мехмата МГУ и отдела психологии и психофизиологии ИМБП создана новая модель космического тренажера, которая позволяет моделировать деятельность находящегося на орбите Луны космонавта по дистанционному управлению напланетным ровером. Доставка оборудования и проведение эксперимента на российском сегменте МКС включены в программу на 2019 год", - рассказал ученый.

По его словам, оборудование, программная часть и методика оценки деятельности оператора ровера перед отправкой на МКС будут обкатаны в серии экспериментов SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station, Научное исследование в уникальном наземном комплексе), которые начнут проводиться в ИМБП начиная с текущего года.

Эксперимент по освоению Луны

Эксперимент с виртуальной реальностью разработан в соответствии с планами Роскосмоса и РКК "Энергия" по освоению естественного спутника Земли. "Для эксперимента специалистами мехмата МГУ смоделирована часть поверхности Луны и ровер. Задача оператора - перемещать его по лунной поверхности, преодолевая препятствия рельефа в различных условиях, включая отсутствие связи и низкую освещенность", - сказал специалист.

В то время как МГУ занимался технической и программной частью, ИМБП составил сценарий действий космонавта-оператора и разработал систему оценки его деятельности. "Люди могут с одинаковым результатом выполнить поставленную задачу, но приложить разное количество усилий, которое в свою очередь можно измерить по изменениям физиологических характеристик - усилением или замиранием биения сердца, потливостью, четкостью движений", - пояснил Гущин.

Поэтому в состав научного оборудования, помимо ноутбука со специальной программным обеспечением, очков виртуальной реальности, через которые космонавты будут смотреть на лунный пейзаж, и джойстика для управления движением ровера, входят датчики сердечного ритма и электропроводимости кожи.

Четкость действий оператора будет определяться по движениям джойстика. "Эффективность выполнения задачи будет оцениваться не только по скорости и точности прохождения маршрута, но и по количеству топлива, которые тратит оператор, износу моторесурса", - рассказал ученый.

Второй момент, который вызывает интерес у специалистов, - как на эффективность управления влияет задержка прохождения сигнала при дистанционном управлении роботом. "Когда в СССР реализовывалась программа управления луноходами, естественно, имелась задержка сигнала: оператор нажимал на ручку, но не получал привычного моментального ответа от управляемого лунохода. Ответная реакция возникала, когда сигнал достигал лунохода, а затем возвращался к оператору в виде изменения видеоизображения. Понятно, что это негативно сказывалась на операторской деятельности", - объяснил Гущин.

По его словам, в этом эксперименте так же планируется введение задержек разной длительности - от 1 до 4 секунд. "Чем больше задержка, тем, конечно, сложнее управлять", - сказал заведующий лабораторией, добавив, что отличительной особенностью эксперимента на МКС станет добавление своей специфики - управления в условиях невесомости.

Виртуальная реальность

Как напомнил Гущин, ранний прототип данного эксперимента впервые был опробован в ходе недельного исследования "Луна-2015", а до этого использовался в исследовании "Марс-500", в ходе которого моделировалась поверхность Красной планеты.

Давать команды роботам на расстоянии космонавтам не впервой. В настоящее время на МКС проводится серия российско-немецких экспериментов "Контур". Космонавты с орбиты дистанционно управляют робототехническими средствами в Институте робототехники и мехатроники в Германии и в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.

Помимо применения виртуальной реальности в работе, как сообщалось ранее, ученые предлагают использовать ее для отдыха космонавтов, погружая их в искусственный мир во время длительных и межпланетных полетов. По мнению ученых, временное погружение в виртуальную реальность может эффективно использоваться для поддержания работоспособности космонавтов, поддержки психологического состояния и их мотивации на совместную деятельность и взаимодействие для успешного выполнения полетного задания.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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