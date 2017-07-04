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Корвет подвиг Эрдогана на авианосец

05.07.2017 Военный паритет 178 0
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Корвет «Milgem»
Корвет «Milgem»
Источник: www.trdefence.com

В Турции состоялась церемония спуска на воду четвертого (последнего) корвета TCG Kinaliada (F-514) класса MILGEM (Ada), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (4 июля).

Церемонию почтил своим присутствием президент страны Тайип Реджеп Эрдоган, который заявил, что Турция непрерывно будет увеличивать количество военных проектов, которые играют важную роль в обеспечении национальной безопасности, в том числе на море. Он также заявил, что страна намерена построить авианосец.

Корвет назван в честь острова Киналиада (архипелаг Принсских островов в Мраморном море). Длина корабля 99,5 м, ширина 14,4 м, водоизмещение 2400 т, мощность силовой установки 32 МВт, максимальная скорость более 29 узлов.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец

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