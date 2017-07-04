Корвет "Совершенный" завершил проведение государственных ходовых испытаний



Головной корвет "Совершенный" проекта 20380 постройки ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) на заводских ходовых испытаниях, 2017 год

Источник: Военный Осведомитель Головной корвет "Совершенный" проекта 20380 постройки ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) на заводских ходовых испытаниях, 2017 годИсточник: Военный Осведомитель

ЦАМТО, 4 июля. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный", построенного на Амурском судостроительном заводе для ТОФ, завершил государственные ходовые испытания в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота.

В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, проведены посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля.

В настоящее время на корабле проходит ревизия и окончательные покрасочные работы. В частности, проводится контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценивают общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля передаются комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы), проводятся отделочные работы корвета.

После подписания приемопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят Военно-морской флаг и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.