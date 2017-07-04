"Известия": МВМС разделят: во Владивостоке будет проводиться собственная версия салона
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Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости
ЦАМТО, 4 июля. С 2018 года во Владивостоке будет проводиться собственный морской салон, более ориентированный на гражданскую продукцию, чем проходящий в Санкт-Петербурге Международный военно-морской салон (МВМС).
Как заявили "Известиям" в пресс-службе администрации Приморского края, уже создана специальная межведомственная комиссия, прорабатывается вопрос об определении выставочных площадей, а также вопросы, связанные с определением и подготовкой необходимой инфраструктуры для проведения салона.
Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга, в настоящее время идут консультации с экспертами отрасли, представителями заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти на уровне рабочих групп по организации в 2018 году Дальневосточного морского салона, ориентированного на тематику гражданского судостроения, и проведению его в дальнейшем по четным годам, не совпадающим с проведением МВМС в Санкт-Петербурге.
Как отмечают "Известия", военная составляющая у владивостокского салона тоже будет. Администрация Приморского края предложила проводить его параллельно с празднованием Дня Военно-морского флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это позволит привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде.
Также предлагается назвать мероприятие "Международный военно-морской салон Дальнего Востока", чтобы включить в повестку работы вопросы строительства кораблей и морских судов, морской и военной техники ВМФ, деятельности портов Дальнего Востока, судоходства в Тихом океане и освоение шельфа арктических морей.
В ближайшие месяцы должен быть решен вопрос с площадкой. Сейчас рассматриваются три варианта: Морской вокзал, набережная Цесаревича, Корабельная Набережная. В администрации Приморского края подчеркнули, что точные параметры пока не определены, пишут "Известия".
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04.07.2017
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