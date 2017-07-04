Разработчик российского БТР "Бумеранг" заявил об отсутствии конкурентов
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Бронетранспортер ВПК-7829 на платформе "Бумеранг" опытной партии производства ООО "Военно-промышленная компания" во время первой открытой тренировки парадных расчетов по подготовке к Параду Победы 9 мая 2016 года в Москве. Алабино. 11.04.2016
Источник: Виталий Кузьмин / vitalykuzmin.net
ЦАМТО, 4 июля. Глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что прямых конкурентов новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".
Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что перспективный бронетранспортер "Бумеранг", разрабатываемый в интересах Сухопутных войск по своей огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.
"В "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству – это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая. В рамках проекта "Бумеранг" мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель – Ярославский завод – осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было", – сообщил А.Красовицкий в интервью газете "Известия", фрагмент которого публикует "РИА Новости".
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04.07.2017
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