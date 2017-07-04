Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Разработчик российского БТР "Бумеранг" заявил об отсутствии конкурентов

05.07.2017 ЦАМТО 218 0
0
Понравилась новость?
 0
БТР ВПК-7829 "Бумеранг"
Бронетранспортер ВПК-7829 на платформе "Бумеранг" опытной партии производства ООО "Военно-промышленная компания" во время первой открытой тренировки парадных расчетов по подготовке к Параду Победы 9 мая 2016 года в Москве. Алабино. 11.04.2016
Источник: Виталий Кузьмин / vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 4 июля. Глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что прямых конкурентов новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что перспективный бронетранспортер "Бумеранг", разрабатываемый в интересах Сухопутных войск по своей огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.

"В "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству – это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая. В рамках проекта "Бумеранг" мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель – Ярославский завод – осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было", – сообщил А.Красовицкий в интервью газете "Известия", фрагмент которого публикует "РИА Новости".
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 10:10
  • 21
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 05.07 10:07
  • 2
"Сармат" ждет своего часа
  • 05.07 10:07
  • 4
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 05.07 10:03
  • 2
Россия приняла меры защиты во время пуска ракеты КНДР, заявил Клинцевич
  • 05.07 09:57
  • 7
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 05.07 09:38
  • 8
Эрдоган анонсировал постройку Турцией авианосца
  • 05.07 09:04
  • 16
Преемники малых ракетных кораблей типа "Буян-М" станут более мореходными
  • 05.07 08:38
  • 33
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 05.07 08:32
  • 71
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 05.07 08:25
  • 1
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 05.07 07:49
  • 2
Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
  • 05.07 06:51
  • 18
В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет
  • 05.07 04:40
  • 288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 03:56
  • 4
52% - старые и новые F-35
  • 05.07 03:49
  • 1
Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам
другие обсуждаемые темы