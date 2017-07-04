В Минобороны заявили, что запущенная КНДР ракета не была опасна для России



Трансляция новостей про приказ лидера КНДР Ким Чен Ына запустить баллистическую ракету. 4 июля 2017

Источник: © AFP 2017 / Kazuhiro Nogi Трансляция новостей про приказ лидера КНДР Ким Чен Ына запустить баллистическую ракету. 4 июля 2017Источник: © AFP 2017 / Kazuhiro Nogi

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны РФ считает, что запущенная КНДР баллистическая ракета не представляла опасности для России.

"Запуск был произведён в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря", - отметили в Минобороны.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

Как сообщалось ранее, ракета упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.