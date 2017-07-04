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SpaceX вновь отложила запуск спутника связи консорциума Intelsat

05.07.2017 ТАСС 117 0
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Источник: © AP Photo/John Raoux

Компания пока не назвала причин отмены пуска

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX вновь отложила запланированный на понедельник запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e. Об этом сообщил официальный представитель компании, которая вела прямую трансляцию запуска на своем сайте.

Ракета должна была стартовать в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск вторника). Однако примерно за 10 секунд до предполагаемого старта сработала автоматическая отмена запуска. "Специалисты работают над выяснением причин, из-за которых запуск оказался невозможен", - заявил представитель компании.

В SpaceX уточнили, что компания, вероятно, попытается запустить Falcon 9 позднее во вторник по местному времени. Новое стартовое окно открывается через сутки. Точное время возможного запуска пока не названо.

Изначально пуск ракеты со спутником, принадлежащим международному консорциуму Intelsat, должен был состояться в минувшее воскресенье, однако из-за неполадок в системе навигации он был отложен.

Intelsat 35e относится к классу геостационарных спутников с высокой пропускной способностью сигнала. Аппарат весом около 6 тонн построен американской корпорацией Boeing и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки.

Срок службы спутника рассчитан на более чем 15 лет.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Falcon РН

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