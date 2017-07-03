Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане
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Источник: © EPA/SPACEX., архив
Аппарат доставил с МКС результаты научных экспериментов
НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю.
Аппарат доставил с МКС груз массой 1,9 тонны, главным образом результаты научных экспериментов и образцы технологических разработок.
"Dragon выпустил основные парашюты. Благополучное приводнение подтверждено. Полет корабля коммерческого назначения на станцию и обратно завершен", - говорится в сообщении на странице SpaceX в Twitter.
Корабль, доставивший 6 июня 2,7 тонны груза на МКС, отстыковался в 09:41 мск. Как отмечается в Twitter МКС, операцию по отстыковке корабля от манипулятора Canadarm2 проводил американский астронавт Джек Фишер. Ранее отстыковка была запланирована на 2 июля, но ее отложили из-за неблагоприятного прогноза погоды в той части Тихого океана, где должен был приводниться корабль.
Грузовик был запущен 4 июня с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Dragon доставил на МКС около 2,7 тонны грузов: продовольствие и материалы для проведения более 250 научных экспериментов. В том числе речь идет о совместном проекте NASA и Европейского космического агентства, который предусматривает изучение влияния света и микрогравитации на семена растений. Экипаж станции также получил прибор SEXTANT (Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation), предназначенный для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.
Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон..
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03.07.2017
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