Космический грузовик Dragon возвращается с МКС на Землю
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Источник: © NASA
Согласно сообщению компании SpaceX, Dragon вновь войдет в атмосферу Земли через пять часов
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX покинул в понедельник Международную космическую станцию (МКС) и возвращается на Землю.
"Dragon вновь войдет в атмосферу Земли примерно через пять часов", - говорится в сообщении на странице SpaceX в Twittew.
Корабль, доставивший 6 июня 2,7 тонны груза на МКС, был отстыкован в 09:41 мск. Он должен приводниться в Тихом океане. Как отмечается в Twitter МКС, операцию по отстыковке корабля от манипулятора Canadarm2 проводил американский астронавт Джек Фишер.
Ранее отстыковка была запланирована на 2 июля, однако впоследствии она была отложена из-за неблагоприятного прогноза погоды в той части Тихого океана, где должен приводниться корабль.
Грузовик был запущен 4 июня с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Сейчас на борту МКС работают российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.
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03.07.2017
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