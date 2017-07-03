SpaceX отложила на сутки запуск спутника связи
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Источник: © AP Photo/John Raoux
Запуск отложен из-за неполадок в системе навигации
НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила примерно на сутки запланированный ранее на воскресенье запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e. Об этом сообщили официальные представители SpaceX.
Как ожидается, новая попытка вывести аппарат на орбиту будет предпринята в понедельник, в 19:37 по времени Восточного побережья США (во вторник, в 02:37 мск). Запуск был отложен из-за неполадок в системе навигации. Как уточнили в SpaceX, о серьезных неисправностях речь не идет.
Спутник, принадлежащий международному консорциуму Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге, предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Масса аппарата превышает 6 тонн. Он изготовлен американской корпорацией Boeing.
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03.07.2017
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