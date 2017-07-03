Кремль не готов озвучить подробности намеченной встречи Путина и Трампа



Московский Кремль. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Московский Кремль. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Программа пребывания президента РФ Владимира Путина в Гамбурге пока не сформирована полностью, подробности предполагаемой встречи с главой США Дональдом Трампом будут озвучены позднее, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы сообщим вам своевременно, когда будет полностью сформирована программа пребывания президента в Гамбурге, вы знаете, что Путин будет в Гамбурге находиться 7 и 8 июля. Когда будет полностью сформулирована, мы, соответственно, вам расскажем об этом", - заявил Песков на вопрос о том, есть ли подробности намеченной встречи президентов.

"Сейчас только могу сказать, что у президента запланирована целая серия двусторонних контактов", - добавил пресс-секретарь президента.