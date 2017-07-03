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Эрдоган анонсировал постройку Турцией авианосца

04.07.2017 Lenta.ru 78 0
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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Источник: Reuters

В Турции реализуется ряд проектов в сфере военного кораблестроения, одним из которых является самостоятельная постройка авианосца. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска на воду четвертого корвета программы MILGEM, строящегося в Стамбуле.

"Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта", — рассказал Эрдоган.

Он отметил, что спускаемый 3 июля на воду корвет "Киналиада", построенный по программе MILGEM, спроектирован в Турции и на 65 процентов комплектуется вооружением и оборудованием, произведенным в стране.

В данный момент в Турции ведется строительство универсального десантного корабля "Анадолу", представляющего собой вариацию на тему проекта испанского "Хуана Карлоса I" (полное водоизмещение 27,5 тысячи тонн, скорость 21 узел, авиагруппа включает до шести истребителей F-35B). Корабль предполагается использовать в разных вариантах, от собственно десантного до легкого авианосца.

"Анадолу" заложен в апреле 2016 года и будет спущен на воду в январе 2019-го с расчетом на передачу флоту в 2021-м. В начале 2017-го появились сообщения о том, что Анкара рассматривает возможность постройки второго корабля этого типа.
03.07.2017
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Страны
Испания
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец

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