Ушаков: будем искать "окна" для встречи Путина и Трампа на саммите G20
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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва и Вашингтон условились, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге, график у российского лидера очень плотный, но совместно с американской стороной будет найдена возможность для подобного контакта, сказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.
"Условлено, что президенты встретятся в рамках "двадцатки", но графики достаточно плотные. В отношении нашего президента - график действительно насыщенный. Тем не менее, мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна в графиках обоих президентов для проведения этой важнейшей встречи", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.
Саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.
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03.07.2017
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