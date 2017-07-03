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Пятилетний контракт на "Блэк Хоки"

04.07.2017 Военный паритет 75 0
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Вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC
Вертолеты Sikorsky UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC
Источник: фото Sikorsky/Lockheed Martin

Правительство США и компания Sikorsky (отделение Lockheed Martin) подписали 30 июня пятилетний контракт на производство 257 вертолетов H-60 Black Hawk для армии США и иностранных заказчиков, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (2 июля).

Отмечается, что пятилетний контракт позволит закупать вертолеты по меньшей цене чем если бы каждый год заключались отдельные соглашения. Данный контракт является 9-м по производству вертолетов UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC, стоимость составляет 3,8 млрд долл США. Также имеется опцион на 103 машины, с их учетом сумма контракта может достичь 5,2 млрд долл. Поставки должны начаться в октябре этого года и завершиться до 2022 года.

Вертолеты UH-60M/HH-60M являются самыми современными в семействе вертолетов "Блэк Хок" (производство первых версий началось в 1978 году).
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft

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