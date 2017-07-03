ВВС Сербии модернизируют истребители МиГ-29
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Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Источник: ист. indiedb.com
ЦАМТО, 3 июля. Около 185 млн. евро (208 млн. долл.) планируется в ближайшие годы направить на капитальный ремонт, продление сроков эксплуатации и модернизацию при содействии России 10 истребителей МиГ-29 ВВС Сербии.
Процедуру ремонта и модернизации пройдут четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно передаются Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). Целью проекта является модернизация всех 10 самолетов к единому стандарту МиГ-29СМ и продление сроков их эксплуатации до 2030 года и далее.
Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", МиГ-29 будут отремонтированы и модернизированы на военном авиаремонтном заводе "Мома Станойлович" (Moma Stanojlovic) в Батайнице, на базе которого также предполагается создать авторизованный центр поддержки и ремонта вертолетов Ми-8/17/171. Это укладывается в планы приобретения для ВС Сербии дополнительных Ми-17. Ранее, 28 июня 2016 года, Россия поставила Сербии два вертолета Ми-17В-5, которые вошли в состав 890-й смешанной вертолетной эскадрильи ВВС, размещенной на авиабазе "Батайница".
Кроме того, завод "Мома Станойлович" также находится в стадии сертификации как уполномоченный центр технического обслуживания легких вертолетов "Газель" компании "Эрбас". В составе ВС Сербии все еще находится около 45 машин данного типа.
В рамках подписанного в 2016 году контракта "Эрбас Геликоптерс" также должна поставить Сербии девять многоцелевых вертолетов H-145M (шесть для ВВС и три для вертолетного подразделения МВД). Первые два вертолета планируется передать в конце 2018 года.
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03.07.2017
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