Уралвагонзавод заботится об экологическом состоянии города



Уралвагонзавод

Источник: РИА Новости УралвагонзаводИсточник: РИА Новости

ЦАМТО, 3 июля. В литейном цехе № 2Уралвагонзавода установлены современные фильтрационные системы, которые снижают негативное воздействие на воздушный бассейн. Системы предназначены для аспирации и фильтрации содержащего вредные вещества отработанного воздуха из мест проведения сварочных и резальных работ.

Используемая в установке технология позволяет полностью очистить воздух и подать его обратно в рабочее помещение.

Меры по улучшению климата в цехах и атмосферы Нижнего Тагила в целом являются важнейшей составляющей экологической деятельности и экологической политики головного предприятия корпорации УВЗ, затраты на реализацию которой Уралвагонзавода только в 2016 году составили более 500 млн. рублей.

"Производственная деятельность и ее влияние на окружающую среду неразрывно связаны. Величина этого воздействия зависит от технологии производства, применяемого природоохранного оборудования и, конечно, напрямую связана с объемом производства продукции", – подчеркнула заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Уралвагонзавода Ирина Клещевникова.

Соблюдение нормативов воздействия на окружающую среду и дальнейшее снижение воздействия является одним из приоритетов экологической политики Уралвагонзавода. Так, для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в цехах внедряются фильтрационные установки, приточно-вытяжные фильтро-вентиляционные системы, ежегодно осуществляется текущий ремонт газоочистных установок, воздуховодов, циклонов, фильтров и другого природоохранного оборудования. Большое внимание уделяется мониторингу воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов, атмосферного воздуха, в санитарно-защитной зоне и прилегающей территории, выбросов загрязняющих веществ, природных и сточных вод. В 2016 году химико-аналитической лабораторией контроля воды и воздуха произведен отбор и исследование 2513 проб по шести ингредиентам. По результатам мониторинга атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации не выявлено ни в одной из 8 контрольных точек, установленных на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Уралвагонзавод реализует мероприятия по уменьшению объемов размещения жидких промышленных отходов, отходов металлургического производства и по переработке ранее накопленных отходов, размещенных в шлаковом отвале. Проведенные работы позволили сократить количество накопленных на шлаковом отвале отходов производства на 13,7%. Сейчас объем переработки превышает объем текущих образующихся на предприятии отходов металлургического производства. Более чем на 12% уменьшен за 3 года объем накопленных в полигоне жидких токсичных отходов.

Успешно реализуется задача по повышению уровня утилизации отходов производства и потребления. В полном объеме передаются на утилизацию отработанные ртутьсодержащие лампы, отходы масел, вышедшее из строя электронное оборудование, автомобильные покрышки и камеры. В 2016 году 94,3% образующихся отходов натуральной чистой древесины, 99% отходов полиэтилена и изделий из него передано на переработку или для использования.

Ежегодно разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия, финансируемые за счет собственных средств Уралвагонзавода, которые позволяют уменьшить негативное влияние производственной деятельности на экологию и жителей города. В 2016 году было реализовано 14 таких мероприятий. Среди наиболее значимых – внедрение современного оборудования смесеприготовительного и формовочного отделений литейного цеха, снижение норм расхода электродов и сварочной проволоки, рациональное использование сварочных материалов. Кроме того, каждый год осуществляется благоустройство и озеленение территории Дзержинского района Нижнего Тагила и Уралвагонзавода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".