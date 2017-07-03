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ОКР по неатомной подводной лодке пятого поколения "Калина" завершатся в рамках ГПВ 2018-2025

04.07.2017 ЦАМТО 101 0
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Макет ПЛ «Калина»
Макет подводной лодки 5-го поколения «Калина»
Источник: bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 3 июля. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по неатомной подводной лодке пятого поколения "Калина" завершатся в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) 2018-2025 гг.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Неатомные подводные лодка пятого поколения должны прийти на смену находящимся сейчас на вооружении ВМФ подлодкам проектов 877, 636 ("Варшавянка"), а также 677 "Лада".

"Программа строительства неатомных подводных лодок пятого поколения заложена в ГПВ. Опытно-конструкторские работы по "Калине" должны завершиться до 2025 года", – сказал В.Бурсук.

По его словам, "продолжение строительства подводных лодок проекта 677 "Лада" не отодвигает проект строительства подводных лодок "Калина", а будет вестись параллельно", – передает "РИА Новости".
03.07.2017
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  • В новости упоминаются
Проекты
636 Варшавянка
677 Лада

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