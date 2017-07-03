Главком ВМФ рассказал о развитии военного кораблестроения в России



Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир КоролевИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. Российская государственная программа военного кораблестроения реализуется с учетом опережения тенденций мирового кораблестроения. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Мы должны работать на опережение мировых тенденций кораблестроения. Для того, чтобы ВМФ обладал возможностями реагировать на любые угрозы в Мировом океане, мы совместно с кораблестроителями должны идти на несколько шагов вперед и уже сейчас смотреть в дальнюю перспективу. С этим учетом реализуется государственная программа военного кораблестроения на период до 2050 года", – заявил он в статье, опубликованной 1 июля в вестнике Международного военно-морского салона (МВМС-2017).

Главком добавил, что как надводные, так и подводные корабли ВМФ РФ в ближайшие 5-10 лет будут обладать более совершенными возможностями по маневренности и управляемости, радиолокационному вооружению и комплексам бортового оружия, отмечает агентство.