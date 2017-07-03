Командующий ЧФ адмирал Александр Витко принял участие в закладке нового гидрографического судна



Эмблема Черноморского флота

Источник: http://strikeua.com/ Эмблема Черноморского флотаИсточник: http://strikeua.com/

ЦАМТО, 3 июля. На судоремонтном заводе "Залив" в Керчи 1 июля состоялась церемония закладки гидрографического судна проекта 19910, в которой принял участие командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Гидрографическое судно стало уже десятым, заложенным в последние годы на этом судостроительном предприятии, которое наряду с поисково-спасательными и пассажирскими судами, специализируется на постройке военных кораблей.

Справочно:

Завод "Залив" был основан в Керчи в 1938 году и является одним из крупнейших судостроительных предприятий Восточной Европы. Вместимость сухого дока завода позволяет вести строительство четырех кораблей одновременно, сообщает пресс-служба Южного военного округа.